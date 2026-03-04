Calificaciones de los jugadores de EA Sports FC 26: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no aparecen por ningún lado, mientras que Mohamed Salah y Kylian Mbappé lideran la clasificación como las mejores estrellas masculinas

No hay rastro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los puestos más altos de la clasificación, ya que las dos superestrellas ni siquiera figuran entre los 26 primeros en la última edición de EA Sports FC. Mbappé y Salah encabezan la lista con una puntuación global de 91, justo por delante de Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham y Erling Haaland, con 90. Por otra parte, el nuevo portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, y la estrella del Liverpool, Alisson, son los mejores guardametas, con una puntuación de 89 cada uno.