Calificaciones de las jugadoras del Manchester United femenino contra el Chelsea: la heroicidad de Phallon Tullis-Joyce no fue suficiente y la racha de finales de la FA Cup de las Red Devils llega a su fin

Ambos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador en la primera parte, ya que Tullis-Joyce detuvo los disparos de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert y Lauren James (los dos últimos con paradas espectaculares), mientras que Jess Park obligó a Hannah Hampton a realizar una parada desesperada en el otro extremo del campo antes de enviar un buen disparo por encima del larguero.

El Chelsea dominó en gran medida la primera parte, pero el United creció tras el descanso y, después de que Melvine Malard rematara de cabeza a puerta y Veerle Buurman despejara el balón sobre la línea, Park estrelló un potente disparo desde 25 metros en el poste.

Sin embargo, fue el equipo de Sonia Bompastor el que finalmente se adelantó en el marcador, cuando la suplente Kerr remató un balón rebotado al fondo de la red. El United solo estuvo por detrás durante tres minutos, ya que su propia suplente, Awujo, empujó el balón al fondo de la red tras un rebote dentro del área del Chelsea, lo que llevó el partido a la prórroga.

El equipo local volvió a tomar el control y se adelantó cuando Girma fue la más rápida en reaccionar después de que su compañera en la selección estadounidense Tullis-Joyce desviara al poste un cabezazo de Buurman. El United presionó para conseguir el segundo empate, pero no fue capaz de crear ocasiones claras que mantuvieran vivas sus esperanzas de volver a Wembley.

GOAL puntúa a las jugadoras del United en Kingsmeadow...