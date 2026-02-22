Goal.com
Calificaciones de las jugadoras del Chelsea contra el Manchester United: Naomi Girma y Sam Kerr, las heroínas de la FA Cup, mientras las Blues luchan por pasar a cuartos de final

Naomi Girma eligió el momento perfecto para marcar su primer gol con el Chelsea el domingo, ya que su remate en la prórroga permitió a las Blues asegurarse una dramática victoria por 2-1 sobre el Manchester United y clasificarse para los cuartos de final de la FA Cup. Parecía que el gol de Sam Kerr en los últimos minutos de la segunda parte iba a marcar la diferencia para el equipo de Sonia Bompastor en un partido muy reñido, pero la rápida respuesta de Simi Awujo prolongó el empate, allanando el camino para que Girma se convirtiera en la heroína.

Tras algunos resultados difíciles y actuaciones decepcionantes en las últimas semanas, el Chelsea se mostró mucho mejor aquí, controlando el partido y creando numerosas ocasiones. En muchas ocasiones, solo se vio impedido de adelantarse en el marcador gracias a las grandes paradas de Phallon Tullis-Joyce, que repelió los peligrosos disparos de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert y Lauren James en la primera parte. Y cuando la estadounidense parecía vencida, tras un rebote del balón en el área tras un córner, Dominique Janssen estuvo allí para despejar sobre la línea de gol.

Tras mantener a raya a las Blues, el United creció en la segunda parte y pareció más cerca de marcar durante un buen rato, con una ocasión destacada de Jess Park, que había desperdiciado una buena oportunidad en la primera parte, que estrelló un potente disparo contra el poste de la portería de Hannah Hampton. Antes, un disparo de Lisa Naalsund se desvió por poco, mientras que Melvine Malard no pudo aprovechar un buen pase de Ellen Wangerheim y su remate de media volea se fue muy desviado.

Justo cuando el partido parecía abocado a la prórroga, Kerr acudió al rescate del Chelsea y marcó su noveno gol en diez partidos contra el United con un excelente remate a solo doce minutos del final. Pero las Blues solo pudieron mantener esa ventaja durante un par de minutos, ya que Awujo respondió con un inteligente remate que volvió a poner el partido en marcha para la prórroga.

Sin embargo, eso solo retrasó lo inevitable, ya que Girma tardó nueve minutos en marcar el tercer gol del partido a partir de una jugada a balón parado, después de que Tullis-Joyce realizara otra parada espectacular para evitar el gol de Veerle Buurman. Esto mantiene viva la defensa del título de la FA Cup por parte de las Blues, y Bompastor y su equipo conocerán el lunes a sus rivales en cuartos de final.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...

  • Ellie Carpenter Melvine Malard Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (6/10):

    La distribución no fue tan buena como podría haber sido, pero controló bien su área y se enfrentó a la mayoría de los ataques del United.

    Ellie Carpenter (7/10):

    Realizó algunas intervenciones defensivas muy importantes y también contribuyó con muchas cosas buenas en ataque, incluido el centro que dio lugar al primer gol de Kerr.

    Lucy Bronze (7/10):

    Tuvo un par de momentos de descuido en la posesión, pero por lo demás estuvo sólida y ayudó a mantener a raya a Wangerheim. Tuvo mala suerte al tener un papel tan destacado en el empate del United, ya que su despeje de cabeza rebotó en una compañera y le dio el balón a Awujo.

    Naomi Girma (8/10):

    Excelente en la posesión, sólida en la zaga y con un instinto depurado para marcar el gol decisivo.

    Veerle Buurman (8/10):

    Brillante actuación de la joven defensa. Mantuvo a raya a Park cada vez que bajaba por su banda y apoyó bien el ataque, con un gran pase de tacón para el gol de Kerr.

  • Centro del campo

    Keira Walsh (7/10):

    Desempeñó un papel importante en los momentos de dominio del Chelsea y cumplió con su parte en la defensa.

    Erin Cuthbert (6/10):

    No todo lo que intentó salió bien, pero, como siempre, se implicó mucho y estuvo sólida en la posesión.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Volvió a tener un buen rendimiento, tras pasar la mayor parte de la temporada sin jugar. Su inteligente movimiento puede brillar cuando el Chelsea juega con un falso nueve y demostró su buena visión del juego sin balón al estar en el lugar adecuado en una buena ocasión en la segunda parte, pero no pudo conectar con el centro como le hubiera gustado.

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Sustituida en el descanso tras pasar 45 minutos persiguiendo pases demasiado largos. Su velocidad y verticalidad supusieron una amenaza en profundidad, pero solo cuando recibía pases precisos.

    Lauren James (7/10):

    Dictó el juego mientras completaba solo sus segundos 90 minutos de la temporada. Creó muchas buenas oportunidades y participó en la mayoría de las mejores jugadas del Chelsea.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Fue positiva cada vez que recibió el balón y eso dio lugar a algunos buenos momentos, pero le faltó ese toque final decisivo.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Sustitutos y entrenador

    Sandy Baltimore (7/10):

    Marcó la diferencia en la banda izquierda, con su deseo de correr hacia su marcadora y hacer que sucediera algo.

    Sam Kerr (8/10):

    Aportó un punto focal al ataque y estuvo excelente cada vez que pudo participar. Gran remate para romper el empate, ganó todos y cada uno de sus duelos y se aseguró de que la defensa del United siempre tuviera algo de qué preocuparse.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Salió antes de la prórroga en su primera aparición desde que se rompiera el ligamento cruzado anterior en noviembre de 2024. No pareció oxidada en absoluto y fue vital para mantener a raya al United durante esa media hora adicional.

    Guro Reiten (7/10):

    Aportó mucha energía e ímpetu en ataque, además de realizar un buen trabajo defensivo.

    Wieke Kaptein (7/10):

    Otra suplente muy impactante que cubrió mucho terreno y estuvo a punto de marcar un gol, cuando un disparo con efecto se fue ligeramente desviado.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Hizo buenos cambios en los momentos oportunos para ayudar a decidir un partido muy reñido a favor de su equipo.

