England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario y resultados de Inglaterra Femenina 2026: calendario de partidos de las Lionesses, canales de televisión, retransmisiones en directo y cómo verlo

Una guía completa sobre el año de la selección femenina de Inglaterra, que incluye cómo ver los partidos en directo y mucho más.

La selección femenina de Inglaterra llegó a 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Al vencer a España en los penaltis en la final del Campeonato de Europa, lo consiguieron. No fue nada fácil para las Lionesses en Suiza, ya que también necesitaron los penaltis para vencer a Suecia en cuartos de final y la prórroga en la semifinal contra Italia. Pero al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse, vengándose de España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

Ahora, con la mirada puesta en 2026, Inglaterra intentará volver a derrotar a España, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que el resto tendrá que pasar por la repesca. Por lo tanto, es fundamental que las Lionesses empiecen con fuerza, y esperan que un final positivo en 2025 les ayude a conseguirlo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, y cómo ver al equipo.

  • Alessia Russo Ella Toone England Women Euro 2025 trophyGetty Images

    ¿Qué partidos tuvo la selección femenina de Inglaterra en 2025?

    Durante los primeros seis meses del año, Inglaterra se centró en la Liga de Naciones, cuya segunda edición comenzó en febrero. Las Lionesses volvieron a estar en la Liga A, lo que significaba que se enfrentaban a un grupo muy difícil que incluía a Bélgica, Portugal y España. Hubo algunos momentos muy buenos en estos partidos, sobre todo la victoria por 1-0 sobre España en Wembley en febrero, pero también hubo algunos momentos muy malos, como el decepcionante empate en Portugal y la sorprendente derrota en Bélgica.

    Sin embargo, aunque no clasificarse para la fase final de esa competición fue decepcionante, Inglaterra lo dejó atrás al entrar en la Eurocopa 2025. Tras estar muy cerca de la eliminación en cuartos de final y semifinales, las Lionesses se hicieron con el título de una manera bastante apropiada, con mucho dramatismo en la tanda de penaltis contra España en la final.

    El año se cerró con cuatro partidos amistosos en casa, lo que permitió a Inglaterra exhibir el trofeo del Campeonato de Europa y compartir su éxito con los aficionados de todo el país. Esa serie no comenzó muy bien, ya que Brasil arruinó el regreso de las Lionesses en octubre, pero el equipo de Wiegman se recuperó y ganó sus tres últimos partidos de 2025.

  • ¿Qué partidos tiene la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    La fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 comenzará a principios de 2026. En noviembre, Inglaterra conoció a sus rivales para esa fase, y las Lionesses se enfrentarán a España, Ucrania e Islandia en el Grupo A3. Solo el primer puesto de la tabla garantizará la clasificación automática para el torneo de Brasil. Si Inglaterra termina segunda, tercera o incluso cuarta, seguirá avanzando a las rondas de play-off, donde ganar dos eliminatorias a doble partido le permitiría clasificarse para la Copa Mundial.

    La fase de clasificación por grupos se disputará en marzo, abril y junio de 2026, y las eliminatorias se celebrarán más adelante ese mismo año. Inglaterra ha confirmado las fechas de esos seis primeros partidos, aunque aún no se han comunicado las sedes ni las horas de inicio. Dada la situación en Ucrania, las Lionesses viajarán a Turquía para disputar ese partido fuera de casa y jugarán en terreno neutral.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    Los derechos para los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que los de la selección masculina, ya que ITV es la cadena que retransmite los partidos de las Lionesses. Los partidos se retransmiten en directo a través de sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte, esto puede cambiar. La BBC tiene los derechos para retransmitir los partidos del resto de naciones del Reino Unido y, como resultado, el viaje de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se retransmitió en BBC One en lugar de en ITV en esa ocasión.

    Para los aficionados ingleses en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de las Lionesses. En general, FOX y FS1 retransmitieron los partidos del Campeonato de Europa, mientras que algunos partidos también se retransmitieron en ESPN.

  • Partidos y resultados de la selección femenina de Inglaterra en 2025

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónLugar
    21 de febrero19:45

    Portugal 1-1 Inglaterra

    		Liga de Naciones Femenina de la UEFAEstadio Municipal de Portimão, Algarve
    26 de febrero20:00

    Inglaterra 1-0 España

    		Liga de Naciones Femenina de la UEFAEstadio de Wembley, Londres
    4 de abril20:00

    Inglaterra 5-0 Bélgica

    		Liga de Naciones Femenina de la UEFAAshton Gate, Bristol
    8 de abril19:30

    Bélgica 3-2 Inglaterra

    		Liga de Naciones Femenina de la UEFADen Dreef, Lovaina
    30 de mayo19:45Inglaterra 6-0 PortugalLiga de Naciones Femenina de la UEFAEstadio de Wembley, Londres
    3 de junio18:00España 2-1 InglaterraLiga de Naciones Femenina de la UEFAEstadio RCDE, Barcelona
    29 de junio17:00Inglaterra 7-0 JamaicaAmistosoEstadio King Power, Leicester
    5 de julio20:00Francia 2-1 InglaterraFase de grupos de la Eurocopa Femenina 2025 de la UEFAEstadio Letzigrund, Zúrich
    9 de julio17:00Inglaterra 4-0 Países BajosFase de grupos de la Eurocopa Femenina 2025 de la UEFAEstadio Letzigrund, Zúrich
    13 de julio20:00Inglaterra 6-1 GalesFase de grupos de la Eurocopa Femenina 2025 de la UEFAArena St. Gallen, San Galo
    17 de julio20:00Suecia 0-0 (2-3P) InglaterraCuartos de final de la Eurocopa Femenina 2025 de la UEFAEstadio Letzigrund, Zúrich
    22 de julio20:00Inglaterra 2-1 (prórroga) ItaliaSemifinales de la Eurocopa Femenina 2025 de la UEFAEstadio de Ginebra, Lancy
    27 de julio17:00Inglaterra 1-1 (3-1 en los penaltis) EspañaFinal de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025Estadio St. Jakob, Basilea
    25 de octubre17:30Inglaterra 1-2 BrasilAmistosoEstadio Etihad, Mánchester
    28 de octubre19:00Inglaterra 3-0 AustraliaAmistosoPride Park, Derby
    29 de noviembre17:30Inglaterra 8-0 ChinaAmistosoEstadio de Wembley, Londres
    2 de diciembre19:00Inglaterra 2-0 GhanaAmistosoSt Mary's, Southampton

    Los demás partidos y detalles para 2026 se darán a conocer a su debido tiempo.

  • Partidos de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónLugar
    3 de marzo17:00Ucrania contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Mardan, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra contra IslandiaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra contra EspañaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abril17:30Islandia contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Laugardalsvollur, Reikiavik
    5 de junioPor confirmarEspaña contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposPor confirmar
    9 de junioPor confirmarInglaterra contra UcraniaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposPor confirmar

    Los demás partidos y detalles de 2026 se darán a conocer a su debido tiempo.

