Como informa la web oficial del Cagliari, a continuación el parte médico emitido por el hospital Santissima Annunziata de Sassari a las 11.00 horas del viernes 21 de agosto con una actualización sobre el estado del futbolista del conjunto sardo Yael Trepy.





«La evolución clínica de Yael Trepy sigue siendo positiva, trasladado ayer desde la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias y Urgencias del hospital Santissima Annunziata de Sassari al servicio de Neumología de las Clínicas universitarias de viale San Pietro, dirigido por el profesor Pietro Pirina, donde continuará con el tratamiento y el seguimiento del cuadro respiratorio.





El traslado ha sido posible gracias a la evolución positiva del estado clínico del joven futbolista, que ya no necesita asistencia intensiva.



