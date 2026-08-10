Cagliari, oficial Kevin Carlos: quién es

Nacido en 2001, en Ceuta, español de origen nigeriano, se formó en la cantera del Huesca, club con el que debutó con el primer equipo en diciembre de 2020, en la Copa del Rey. Su primer gol como profesional llegó al año siguiente, también en la competición nacional. En enero de 2023 se marchó cedido al Betis, incorporándose al segundo equipo, antes de recalar en Suiza, en el Yverdon en el verano de ese mismo año. La experiencia helvética resultó decisiva para su crecimiento: con 14 goles, máximo goleador del campeonato en la temporada 2023/24, Kevin Carlos se puso en evidencia entre los jóvenes delanteros más interesantes del panorama europeo.





En el verano de 2024 fichó por el Basilea, con el que conquistó el doblete de liga y Copa nacional con 14 goles en total. Sus actuaciones le valieron el traspaso a Francia, al Niza: allí marcó su primer gol el 2 de octubre de 2025 en el partido fuera de casa de la Europa League contra el Fenerbahce.





Con 186 centímetros de altura, diestro natural, Carlos es un delantero centro dotado de fuerza física y capacidad para atacar la profundidad, además de una excelente técnica y calidad en el juego al servicio del equipo. Hábil en el juego aéreo, su estructura y rapidez le permiten ser eficaz tanto en el duelo directo con los defensas como en los espacios, características que lo convierten en un perfil completo para la parcela ofensiva.



