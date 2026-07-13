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ACF Fiorentina v Rakow Czestochowa - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Cagliari confirma a Fazzini: la fórmula

Cagliari
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Fiorentina
J. Fazzini

El club sardo anuncia el fichaje del centrocampista procedente de la Fiorentina

Según la web oficial del Cagliari, el club ha anunciado la cesión con opción de compra del centrocampista Jacopo Fazzini, procedente de la Fiorentina.


Nacido en Massa, de 23 años, se formó en la cantera del Empoli, con el que ganó el torneo de la Primavera 2020/21. La temporada siguiente disputó la Youth League y debutó con el primer equipo el 19 de enero de 2022 en la Copa de Italia contra el Inter. El 14 de agosto de ese mismo año debutó en la Serie A contra el Spezia y, con minutos crecientes, llegó a 21 partidos esa temporada. En la 23/24 juega 31 partidos, marca su primer gol (al Sassuolo, el 26 de noviembre de 2023) y se consolida como uno de los jóvenes más prometedores de la Serie A».


  • La nota continúa: «Tras disputar 22 partidos en la temporada 2024/25, con 6 goles y 2 asistencias, fichó por la Fiorentina: con los Viola disputó 32 partidos entre liga, Copa de Italia y Europa League, llegando hasta los cuartos de final de esta última competición.


    Incluido en las categorías inferiores de Italia, disputó el Europeo Sub-21 de Eslovaquia el pasado verano.


    Es un centrocampista versátil, técnico y rápido, con buena visión de juego, habilidad en espacios reducidos y un regate eficaz.


    ¡Bienvenido a Cerdeña, Jacopo!».


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