Cagliari confirma a Fazzini: la fórmula

Según la web oficial del Cagliari, el club ha anunciado la cesión con opción de compra del centrocampista Jacopo Fazzini, procedente de la Fiorentina.





Nacido en Massa, de 23 años, se formó en la cantera del Empoli, con el que ganó el torneo de la Primavera 2020/21. La temporada siguiente disputó la Youth League y debutó con el primer equipo el 19 de enero de 2022 en la Copa de Italia contra el Inter. El 14 de agosto de ese mismo año debutó en la Serie A contra el Spezia y, con minutos crecientes, llegó a 21 partidos esa temporada. En la 23/24 juega 31 partidos, marca su primer gol (al Sassuolo, el 26 de noviembre de 2023) y se consolida como uno de los jóvenes más prometedores de la Serie A».



