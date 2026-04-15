BVB, noticias y rumores: el Borussia Dortmund planea una inversión inusual de decenas de millones

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El Borussia Dortmund planea construir un pabellón multifuncional junto al Westfalenstadion.
Según Ruhr Nachrichten, la inversión oscilará entre 15 y 20 millones de euros y el recinto albergará al equipo femenino de balonmano y a la sección de tenis de mesa.
El club ya encargó un estudio de viabilidad y los primeros planos, y en mayo negociará con el ayuntamiento la compra del terreno.
«La junta directiva ha decidido, y me alegra, que construiremos por nuestra cuenta el pabellón que llevamos tiempo anunciando», afirma el presidente del club, Hans-Joachim Watzke. «Todo el deporte de élite en Dortmund debería concentrarse allí: hay aparcamiento e infraestructura de transporte público».
Serhou Guirassy tuvo que abandonar antes de tiempo el entrenamiento del Borussia Dortmund el martes.
Un vídeo difundido en redes muestra que, tras una hora de sesión, el delantero tuvo que dejar el campo con el tobillo vendado después de un choque.
El incidente ocurrió tras una entrada de su compañero Nico Schlotterbeck, quien aparentemente le lesionó el tobillo de forma involuntaria. El delantero recibió atención médica en el campo antes de cojear hacia el vestuario.
El sábado visita al TSG Hoffenheim y aún se desconoce si Guirassy podrá jugar.
El BVB planea reunirse pronto con el defensa Almugera Kabar para definir su futuro.
Según Ruhr Nachrichten, los responsables se reunirán pronto con el joven para definir su futuro. Todo indica que no seguirá en Dortmund tras el verano.
En Dortmund juega sobre todo con el filial de la Regionalliga West, donde ha marcado seis goles y dado una asistencia en 16 partidos como lateral izquierdo.
Con el primer equipo solo ha jugado un partido esta temporada: ingresó por Julian Ryerson a 15 minutos del final en la derrota 0-1 ante el Bayer 04 Leverkusen.
El aficionado reanimado el sábado en el estadio del Borussia Dortmund murió ese mismo día. Lo confirmó el martes el Hospital Universitario de Dortmund al diario Ruhr Nachrichten.
«El Borussia Dortmund ha recibido con gran consternación la noticia de que el aficionado del BVB que recibió asistencia médica de urgencia el pasado sábado en el estadio ha fallecido», informó el club el martes: «En estos momentos difíciles, los pensamientos de toda la familia del BVB están con los familiares y amigos».
El aficionado se desmayó en la tribuna sur durante el partido contra el Bayer Leverkusen (0-1). A los pocos minutos del segundo tiempo, ambas aficiones dejaron de animar y, al final, cantaron juntos «You’ll never walk alone».
El estadio emitió un aviso y el BVB informó que, tras ser reanimado en la grada, el aficionado era trasladado al hospital.
(SID)
Fecha
Partido
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 de abril, 17:30 h
BVB - SC Friburgo (Bundesliga)
3 de mayo, 17:30 h
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)