Goal.com
En directo
SPOXgetty
Christian Guinin

Traducido por

BVB, noticias y rumores: el Borussia Dortmund planea una inversión inusual de decenas de millones

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund
S. Guirassy
A. Kabar

El BVB planea invertir unos 20 millones de euros. Además, una estrella ofensiva tuvo que dejar el entrenamiento. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

Más noticias, artículos y reportajes sobre el BVB:

  • Kovac nombra a cuatro estrellas que faltan en el BVB
  • 25 millones de euros: el BVB sigue a una promesa de la Liga portuguesa
  • El Borussia Dortmund negocia el fichaje de un gran talento.
  • SPOXgetty

    BVB, rumor: el Dortmund planea un proyecto de construcción de varios millones

    El Borussia Dortmund planea construir un pabellón multifuncional junto al Westfalenstadion.

    Según Ruhr Nachrichten, la inversión oscilará entre 15 y 20 millones de euros y el recinto albergará al equipo femenino de balonmano y a la sección de tenis de mesa.

    El club ya encargó un estudio de viabilidad y los primeros planos, y en mayo negociará con el ayuntamiento la compra del terreno.

    «La junta directiva ha decidido, y me alegra, que construiremos por nuestra cuenta el pabellón que llevamos tiempo anunciando», afirma el presidente del club, Hans-Joachim Watzke. «Todo el deporte de élite en Dortmund debería concentrarse allí: hay aparcamiento e infraestructura de transporte público».

    • Anuncios
  • GuirassyGetty Images

    BVB, rumor: Guirassy se lesionó y debió dejar el entrenamiento.

    Serhou Guirassy tuvo que abandonar antes de tiempo el entrenamiento del Borussia Dortmund el martes.

    Un vídeo difundido en redes muestra que, tras una hora de sesión, el delantero tuvo que dejar el campo con el tobillo vendado después de un choque.

    El incidente ocurrió tras una entrada de su compañero Nico Schlotterbeck, quien aparentemente le lesionó el tobillo de forma involuntaria. El delantero recibió atención médica en el campo antes de cojear hacia el vestuario.

    El sábado visita al TSG Hoffenheim y aún se desconoce si Guirassy podrá jugar.

  • Almugera KabarGetty Images

    BVB, rumor: se avecina una decisión sobre el futuro de una promesa del Dortmund

    El BVB planea reunirse pronto con el defensa Almugera Kabar para definir su futuro.

    Según Ruhr Nachrichten, los responsables se reunirán pronto con el joven para definir su futuro. Todo indica que no seguirá en Dortmund tras el verano.

    En Dortmund juega sobre todo con el filial de la Regionalliga West, donde ha marcado seis goles y dado una asistencia en 16 partidos como lateral izquierdo.

    Con el primer equipo solo ha jugado un partido esta temporada: ingresó por Julian Ryerson a 15 minutos del final en la derrota 0-1 ante el Bayer 04 Leverkusen.


  • BVB FansGetty Images

    BVB, Noticias: Un aficionado del Dortmund fallece en el hospital

    El aficionado reanimado el sábado en el estadio del Borussia Dortmund murió ese mismo día. Lo confirmó el martes el Hospital Universitario de Dortmund al diario Ruhr Nachrichten.

    «El Borussia Dortmund ha recibido con gran consternación la noticia de que el aficionado del BVB que recibió asistencia médica de urgencia el pasado sábado en el estadio ha fallecido», informó el club el martes: «En estos momentos difíciles, los pensamientos de toda la familia del BVB están con los familiares y amigos».

    El aficionado se desmayó en la tribuna sur durante el partido contra el Bayer Leverkusen (0-1). A los pocos minutos del segundo tiempo, ambas aficiones dejaron de animar y, al final, cantaron juntos «You’ll never walk alone».

    El estadio emitió un aviso y el BVB informó que, tras ser reanimado en la grada, el aficionado era trasladado al hospital.

    (SID)

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 de abril, 17:30 h

    BVB - SC Friburgo (Bundesliga)

    3 de mayo, 17:30 h

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB