Manchester City se prepara para hacer otra gran declaración en 2026 después de gastar £180 millones en talento el pasado enero mientras lideran la carrera para fichar a Antoine Semenyo. Mientras tanto, el Manchester United también fue vinculado con el delantero del Bournemouth y no puede permitirse no buscar oportunidades para fortalecer su equipo y poner un serio desafío para el fútbol de la Liga de Campeones.

Será igualmente fascinante ver si los Red Devils ceden a las demandas de Kobbie Mainoo de salir a préstamo o si un club pone a prueba su determinación con una oferta directa por el mediocampista inglés fuera de favor, mientras Joshua Zirkzee continúa siendo vinculado con un regreso a la Serie A.

El Liverpool también será uno a seguir cuando se abra la ventana. Podrían necesitar reforzar su equipo incluso después de desembolsar £440 millones en el verano, ya que todavía existen dudas sobre el futuro de Mohamed Salah, mientras que Alexander Isak, su fichaje récord británico, acaba de romperse la pierna. Sin embargo, reforzar la defensa es una prioridad mayor para Arne Slot, ya que el contrato de Ibrahima Konate está a punto de expirar, mientras que Marc Guehi, quien casi firmaron en el verano, está potencialmente disponible mientras Crystal Palace enfrenta su última oportunidad de aprovechar a su capitán antes de que termine su contrato.

Los entrenadores a menudo se quejan de que la ventana de invierno ofrece poco valor en comparación con el verano, cuando se realiza la mayor parte de los negocios, y sin embargo, algunos de los movimientos de transferencia más astutos se han realizado en el primer mes del año.

Aquí, GOAL desglosa los 10 mejores fichajes de la ventana de transferencias de enero en la historia de la Premier League...