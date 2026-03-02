Getty
Bruno Fernandes dijo sin rodeos que el Manchester United puede permitirse perderlo, ya que la leyenda de los Red Devils sugiere que el club podría aprovechar la oportunidad para fichar a un sustituto más joven
Capitán Fernandes: Seis años productivos en Old Trafford
Fernandes fichó por el United procedente del Sporting por un precio inicial de 47 millones de libras (63 millones de dólares) en enero de 2020. Se adaptó rápidamente al fútbol inglés y no tardó en convertirse en candidato a la capitanía del llamado «Teatro de los Sueños». Ha heredado el brazalete, superando a su emblemático compatriota Cristiano Ronaldo tras el desafortunado regreso al Manchester en 2021 del cinco veces ganador del Balón de Oro.
El elegante centrocampista ha reescrito los libros de historia con 317 partidos disputados, pero ahora tiene 31 años y solo está vinculado por contrato hasta el verano de 2027, aunque ese acuerdo incluye la opción de una prórroga de 12 meses.
Fernandes afirma que el Manchester United estaba dispuesto a venderlo en 2025.
Fernandes ha revelado, con el United aún en posición de exigir una cuantiosa suma por sus servicios, que se vio empujado hacia la salida en 2025 cuando los clubes de la Liga Profesional Saudí, conocidos por su gran poderío económico, llamaron a su puerta.
En declaraciones a Canal 11, afirmó: «Por parte del club, sentí algo así como: "si te vas, no es tan malo para nosotros". Me duele un poco. Más que dolerme, me entristece porque soy un jugador al que no se le puede criticar nada. Siempre estoy disponible, siempre juego, sea bueno o malo. Lo doy todo. Entonces, ves cosas a tu alrededor, jugadores que no valoran tanto al club y no lo defienden tanto... eso te entristece.
«Podría haberme ido como hacen muchos y haber dicho: "Quiero irme, no quiero entrenar, solo quiero irme por 20 o 30 millones, para que me paguen más en el otro equipo". Pero nunca lo hice. Nunca me sentí en posición de hacerlo, porque sentía que la empatía y el cariño que tenía por el club eran los mismos. Pero llega un momento en el que, para ellos, el dinero es más importante que cualquier otra cosa. El club quería que me fuera, lo tengo claro. Se lo dije a los directivos, pero creo que no tuvieron el valor de tomar esa decisión, porque el entrenador me quería. Si hubiera dicho que quería irme, me habrían dejado marchar».
¿Quedarse o irse? ¿Debería el Manchester United quedarse con Fernandes o venderlo?
Fernandes ha pasado página a esa saga, con siete goles y 13 asistencias esta temporada, mientras el United aspira a terminar entre los cuatro primeros de la Premier League y clasificarse para la Liga de Campeones 2026-27.
Cuando se le preguntó si la competición europea de élite ayudaría a mantener a Fernandes feliz y en su entorno actual, ya que muchos opinan que es demasiado importante como para perderlo, el exjugador del United Sharpe, en declaraciones a BetBrain, dijo a GOAL: «Se puede permitir perder a cualquiera. Ha habido grandes jugadores y el club sigue adelante, no todo gira en torno a un solo jugador».
Sharpe, tres veces ganador de la Premier League, añadió por qué una venta en 2026 podría tener sentido: «Sería una gran pérdida para el equipo, pero vender a Bruno les permitiría salir al mercado y comprar a un posible "nuevo Bruno". No sé si hay muchos, porque es un jugador especial. Es una cuestión delicada.
Si consiguen quedar entre los cuatro primeros, que parece que van a hacer, eso podría motivarle a quedarse. Creo que el club saldrá al mercado para reforzarse y fichar a algunos jugadores realmente fuertes y con talento. Entonces creo que hay muchas posibilidades de que quiera quedarse. La cuestión es si el club quiere retenerlo a su edad y por el dinero que aún puede obtener por él, o si quiere utilizar ese dinero para fichar a alguien nuevo. Sé que a los aficionados les encantaría que se quedara. Está jugando increíblemente bien en este momento. Es una situación interesante».
Leyendas eclipsadas: las cifras de Fernandes en el Manchester United
Fernandes ya ha alcanzado los 200 goles con el United esta temporada, un hito que ha logrado más rápido que nadie, excepto Wayne Rooney, superando las hazañas de figuras emblemáticas como Ronaldo, Ryan Giggs y Paul Scholes.
En su última aparición también marcó un gol, desde el punto de penalti, y dio una asistencia en la victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace. Ahora ha marcado él mismo y ha asistido a un agradecido compañero en 18 partidos diferentes de la Premier League con los Red Devils, lo que le sitúa por delante de David Beckham (17) y le acerca a Giggs (22) y Rooney (35).
