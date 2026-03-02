Bruno Fernandes dijo sin rodeos que el Manchester United puede permitirse perderlo, ya que la leyenda de los Red Devils sugiere que el club podría aprovechar la oportunidad para fichar a un sustituto más joven

Fernandes ha revelado, con el United aún en posición de exigir una cuantiosa suma por sus servicios, que se vio empujado hacia la salida en 2025 cuando los clubes de la Liga Profesional Saudí, conocidos por su gran poderío económico, llamaron a su puerta.

En declaraciones a Canal 11, afirmó: «Por parte del club, sentí algo así como: "si te vas, no es tan malo para nosotros". Me duele un poco. Más que dolerme, me entristece porque soy un jugador al que no se le puede criticar nada. Siempre estoy disponible, siempre juego, sea bueno o malo. Lo doy todo. Entonces, ves cosas a tu alrededor, jugadores que no valoran tanto al club y no lo defienden tanto... eso te entristece.

«Podría haberme ido como hacen muchos y haber dicho: "Quiero irme, no quiero entrenar, solo quiero irme por 20 o 30 millones, para que me paguen más en el otro equipo". Pero nunca lo hice. Nunca me sentí en posición de hacerlo, porque sentía que la empatía y el cariño que tenía por el club eran los mismos. Pero llega un momento en el que, para ellos, el dinero es más importante que cualquier otra cosa. El club quería que me fuera, lo tengo claro. Se lo dije a los directivos, pero creo que no tuvieron el valor de tomar esa decisión, porque el entrenador me quería. Si hubiera dicho que quería irme, me habrían dejado marchar».