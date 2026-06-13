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Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL
Gianluca Minchiotti

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Brasil, Vinicius: «Defensa y contraataque, así nos quiere Ancelotti»

Brazil
Vinicius Junior
World Cup

El delantero brasileño habla del partido contra Marruecos, debut de la Seleçao en este Mundial.

A pocas horas del debut de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, a medianoche en Italia, Vinicius Junior compareció en rueda de prensa antes que el seleccionador Carlo Ancelotti.


«Las expectativas son enormes y entiendo que la gente quiera vernos volver a casa con la copa», explica el delantero de la selección brasileña y del Real Madrid. En la eliminatoria empezamos mal y eso afectó la confianza de los aficionados; muchos no nos ven como favoritos, pero ahora todos partimos de cero. Mis compañeros y yo estamos convencidos de que podemos hacer un gran Mundial y dar la alegría que Brasil espera».


«Estoy seguro de que en este Mundial haremos cosas buenas: somos sólidos en defensa y estamos preparados para el contraataque, tal y como nos pide Ancelotti, que ha traído a nuestra selección toda su gran experiencia y su impresionante palmarés».


  • Sobre Neymar

    «Espero que vuelva pronto y aporte lo suyo. Crecí viendo sus jugadas y copiando su estilo. Fue clave en mi carrera. El fútbol y nosotros le necesitamos; ojalá se recupere rápido, todo va bien».


    Sobre Marruecos

    «No lo sé. Marruecos ha mejorado mucho: quedó entre los cuatro primeros en el último Mundial y ganó la Copa Africana. Tiene grandes jugadores: en Madrid veo a Brahim Díaz todos los días, y Hakimi ha ganado las dos últimas Champions».


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