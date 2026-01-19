'Me duele el alma' - Brahim Díaz emite un comunicado desgarrador tras fallar un penalti en la salvaje derrota en la final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal, mientras Marruecos considera acciones legales por abandonar el campo antes del penalti

A pesar de que el ex estrella del Liverpool, Sadio Mane, jugó un papel importante en lograr que sus compañeros de equipo de Senegal volviesen al campo, los ganadores de la AFCON pueden enfrentar un castigo por su curso de acción. El lunes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó procedimientos disciplinarios contra Senegal después de que su retirada retrasara la final por 14 minutos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también condenó las escenas como "inaceptables".

"También fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas; condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores senegaleses y miembros del cuerpo técnico," dijo. "No es aceptable abandonar el campo de juego de esta manera, y de igual forma, la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte, simplemente no está bien."

Ahora, la federación de fútbol de Marruecos ha anunciado que buscará acciones legales contra los senegaleses.

Su declaración dice: "La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales con la Confederación Africana de Fútbol [Caf] y la FIFA para juzgar la retirada del equipo nacional senegalés del campo durante la final contra el equipo nacional marroquí, así como los eventos que rodean esta decisión, tras la concesión de un penalti considerado correcto por todos los expertos. Esta situación tuvo un impacto significativo en el curso normal del partido y en el rendimiento de los jugadores."