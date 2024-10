Bradley Barcola hace que Luis Enrique pueda olvidar a Kylian Mbappé en el PSG

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Con seis goles ya esta temporada, el jugador de 22 años representa la mayor amenaza para las esperanzas del Arsenal en el Emirates.

A Luis Enrique no le gusta mucho hablar con la prensa. Él admite abiertamente que tomaría encantado un recorte significativo de su salario con tal de evitar cualquier tarea mediática. Así que la temporada pasada fue difícil para el asturiano, dado que tuvo que lidiar con constantes preguntas sobre el futuro de Kylian Mbappé.



Luis Enrique no quedó contento de ver al delantero francés marcharse al Real Madrid. Por el contrario. A pesar del molesto e incesante rumor de transferencia que rodeaba a su jugador estrella, el entrenador quiso mucho a Mbappé durante su tiempo juntos en el Parque de los Príncipes.



"En términos humanos, fue excepcional, algo que raramente ves en un jugador de este nivel," dijo el ex entrenador del Barcelona en un documental de Movistar. "¡También obviamente es un jugador maravilloso! Qué lástima que se haya ido al Real Madrid, especialmente para nosotros en ese momento."



El uso de "en ese momento" es revelador, aunque el PSG está actualmente manejando muy bien la ausencia de su máximo goleador de todos los tiempos, que representó un tercio de sus goles la temporada pasada. De hecho, mientras Luis Enrique todavía tiene que lidiar con preguntas relacionadas con Mbappé, ahora están principalmente enfocadas en si ya tiene el reemplazo perfecto en Bradley Barcola.