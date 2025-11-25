Bota de Oro Europea 2025-26: Erling Haaland, Kylian Mbappe y la carrera para ser el máximo goleador de Europa

La Bota de Oro Europea sigue siendo uno de los galardones individuales más prestigiosos del fútbol, premiando al máximo goleador de las principales ligas de Europa.

Cada temporada trae consigo una nueva batalla entre delanteros de élite que alcanzan cifras de goles extraordinarias. Aunque la forma física, el estado del equipo y la dinámica de la temporada pueden variar, ciertos nombres se mantienen como contendientes permanentes: jugadores cuya capacidad de definición, movilidad y regularidad los mantiene en la conversación año tras año.

A lo largo de las décadas, la Bota de Oro ha estado dominada por delanteros legendarios, desde las épocas récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta los ganadores más recientes que han marcado la pauta del fútbol moderno. La edición 2024-25 fue conquistada por Kylian Mbappé, cuya brillante campaña goleadora reafirmó su condición de máquina de goles, superando a Mohamed Salah para obtener el honor. En la temporada 2025-26, la carrera promete nuevamente un enfrentamiento entre superestrellas consolidadas y talentos emergentes.

El sistema de puntuación de la Bota de Oro Europea se basa en un coeficiente que pondera la dificultad de cada liga. Los goles se multiplican por un factor asignado a la liga: 2.0 para las competiciones más fuertes como la Premier League, LaLiga y la Bundesliga; 1.5 para ligas de nivel medio; y 1.0 para ligas de menor rango. Esto asegura que los goles anotados en torneos más competitivos tengan mayor valor en la clasificación final.

A continuación, repasamos a los principales candidatos que cada temporada marcan la pauta en la lucha por el máximo goleador de Europa.