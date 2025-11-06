Borussia Dortmund, AC Milan y Napoli siguen a un delantero brasileño con un precio de €30 millones tras un buen comienzo en la Serie A
El avance de Giovane despierta interés en Europa
El delantero del Hellas Verona Giovane, anteriormente del Corinthians, se ha convertido en uno de los nombres revelación de la Serie A esta temporada y su progreso no ha pasado desapercibido en toda Europa. Según ESPN Brazil, cazatalentos de Dortmund y Milán estuvieron presentes en el Estadio Marcantonio Bentegodi el fin de semana pasado para observar al joven de 21 años, quien anotó un gol magnífico en la derrota de Verona por 2-1 ante el Inter. Su actuación confiada lo ha posicionado como un posible objetivo para varios clubes de élite de cara a la ventana de transferencias de enero de 2026.
Se dice que el Verona valora al brasileño en alrededor de €30 millones (£25m/$33m), un aumento notable dado que llegó del Corinthians en una transferencia gratuita hace solo cuatro meses. Napoli e Inter también se han unido a la carrera, con los cuatro clubes interesados en asegurar un acuerdo antes de que su precio suba aún más.
- Getty Images Sport
Un delantero moderno y versátil con ritmo y estilo
Giovane se ha adaptado sin problemas a las exigencias del fútbol italiano, combinando un talento técnico con un movimiento infatigable sin balón. Es naturalmente un atacante amplio, capaz de jugar en cualquier banda o de asociarse con un delantero tradicional en un sistema de dos hombres, una característica que atrae a los entrenadores que buscan flexibilidad táctica.
En 12 apariciones esta temporada, ha registrado tres asistencias y un gol, y ocupa el primer lugar entre los delanteros de la Serie A en regates exitosos (14). Aunque aún no es un finalizador prolífico, su capacidad para crear oportunidades, estirar defensas y vencer a los marcadores uno a uno lo convierte en una opción moderna de ataque muy codiciada.
Los observadores en Italia sugieren que su característica más destacada es la consistencia, algo raro para los jóvenes extranjeros en el exigente ambiente táctico de la Serie A. Su ética de trabajo y resiliencia han impresionado al cuerpo técnico de Verona, quienes creen que tiene el temperamento para triunfar en un club más grande.
De transferencia libre a activo de €30 millones
El ascenso rápido del brasileño es tan notable como su trayectoria. Liberado por Corinthians al término de su contrato, se unió a Verona en julio de forma gratuita, ganándose rápidamente un lugar en el XI titular. En pocos meses, ha pasado de la relativa oscuridad en las filas juveniles de Brasil a ser un prospecto codiciado en la Serie A con una valoración de €30 millones.
Verona, que actualmente se encuentra en la mitad inferior de la tabla, ve al jugador como un activo financiero vital y está abierto a negociaciones solo si se cumple con su precio. Los directores del club, al parecer, no tienen prisa por vender pero son conscientes de que una oferta de uno de los clubes principales de Europa podría ser difícil de resistir.
Se dice que su agente está a la espera de un contacto formal mientras los clubes comienzan a delinear sus planes de transferencia de invierno. Los cazatalentos de Milan y Dortmund ya han enviado informes detallados, mientras que Napoli está considerando si actuar de inmediato o esperar hasta el verano.
- Getty Images
¿Cuál es el siguiente paso para la nueva estrella de la Serie A?
El primer gol de Giovane en la Serie A contra los Nerazzurri bien podría servir como la plataforma de lanzamiento para su irrupción en Europa. El gol reflejó no solo su calidad técnica sino también su creciente confianza contra oponentes de élite.
Si su forma actual continúa, Verona podría pronto enfrentarse a una lucha para retenerlo más allá de esta temporada. Su versatilidad y dinamismo lo convierten en un complemento ideal para un No.9 establecido, exactamente el perfil que Milan y Dortmund están buscando.
Por ahora, Verona tiene la intención de mantenerlo enfocado en sus tareas domésticas, pero con la llegada de enero, es probable que el nombre de Giovane vuelva a dominar los titulares de transferencias. Ya sea que se quede para terminar la temporada o se convierta en la próxima gran exportación de la Serie A, una cosa es segura: la élite europea está observando de cerca.