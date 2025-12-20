Getty Images Sport
¡Bombazo en el mercado! Thiago Silva negocia un regreso inesperado a Europa tras dejar Fluminense
Thiago Silva, cada vez más cerca de volver a Europa
Silva, con una amplia trayectoria de 18 años en el fútbol europeo, se prepara para regresar al Viejo Continente tras una breve etapa en su club de formación, Fluminense. Según informa O Jogo, el FC Porto estaría interesado en incorporar al experimentado defensor, quien actualmente es agente libre tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el conjunto brasileño a principios de este mes.
El zaguero, que se retiró de la selección brasileña en 2022, aspira ahora a volver al radar del combinado dirigido por Carlo Ancelotti, a pocos meses del inicio del Mundial de 2026 en Norteamérica. Con ese objetivo en mente, Silva busca continuidad en Europa, lo que podría llevarlo a considerar seriamente la propuesta.
Uno de los factores clave que motivaron la rescisión de su contrato con Fluminense fue su deseo de vivir cerca de su familia, que reside en Londres desde su etapa en el Chelsea, club con el que militó en la Premier League.
Fluminense se pronuncia sobre la salida de Thiago Silva
“Fluminense FC informa que el defensor Thiago Silva formalizó, en la tarde de este martes (16/12), en el Centro de Entrenamiento Carlos Castilho, la rescisión de su contrato con el club.
Formado en las categorías juveniles del Tricolor, Thiago pone fin a su segunda etapa con el primer equipo. Campeón de la Copa do Brasil 2007, el capitán disputó 212 partidos y anotó 19 goles vistiendo la camiseta tricolor.
Thiago Silva, quien regresó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de entrega y amor por Fluminense. El club agradece su dedicación y profesionalismo a lo largo de su trayectoria y le desea el mayor de los éxitos en su nueva etapa”.
Recomiendan al Chelsea considerar el regreso de Thiago Silva
El exdelantero de la Premier League, Darren Bent, había instado previamente al Chelsea a considerar el regreso de Thiago Silva a Stamford Bridge. En declaraciones a talkSPORT, señaló: “Si yo fuera Chelsea, intentaría traerlo de vuelta de alguna manera, y si es para jugar, entonces que juegue. Lo vi en Fluminense durante el Mundial de Clubes y todavía se veía muy bien. Sí, no es tan rápido como antes, por su edad, pero su mente sigue siendo ágil, coloca su cuerpo correctamente y rara vez lo superan en velocidad.
Sé muy bien que ya no es el más veloz, así que cuando la pelota viene de despeje o se lanza por encima, retrocede inteligentemente. Jugué contra Thiago Silva en su mejor momento… ¡un animal! Brasil contra Inglaterra… tenía todo: salto, rapidez, fuerza. Ahora simplemente lee el juego de manera excepcional. Si yo fuera Chelsea, lo traería de vuelta”.
Bent agregó: “Podrías fichar a un joven de 21 años y aún así no serían tan buenos como él. Con su experiencia y respeto ganado, coloca a sus compañeros en posiciones correctas y evita sorpresas. Sería un gran fichaje para Chelsea. No digo que sea a largo plazo, pero al menos daría tiempo al equipo. Sus hijos siguen conectados al club y él todavía ama Londres. Lo vi en el Mundial de Clubes y se veía brillante: defendía bien y leía el juego a la perfección. ¿Qué otras opciones hay?”
¿Qué sigue para Thiago Silva?
El defensor de 41 años es considerado uno de los mejores de su generación y ha tenido una carrera sumamente destacada antes y durante su paso por el Chelsea. Se consolidó en el AC Milan, donde ganó la Serie A en 2011, y luego disfrutó de ocho años exitosos en el Paris Saint-Germain, conquistando siete títulos de la Ligue 1.
A nivel internacional, Silva disputó más de 110 partidos con Brasil, logrando la Copa Confederaciones 2013 y la Copa América 2019. En agosto de 2020, a los 36 años, se unió al Chelsea como agente libre, un fichaje que resultó clave, aportando estabilidad, organización y liderazgo a una defensa que había tenido dificultades la temporada anterior.
Ahora, Silva busca concretar su traslado al FC Porto y regresar a la acción en Europa, con la vista puesta en asegurar un lugar en la selección de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo del próximo verano.
