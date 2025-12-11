AFP
Boca Juniors confirma interés por Paulo Dybala y su reencuentro con Leandro Paredes
Boca Juniors confirma un ambicioso plan para Dybala
La posibilidad de que Paulo Dybala deje los históricos monumentos de Roma para sumergirse en la ferviente atmósfera de La Bombonera ha sido durante mucho tiempo un rumor en el fútbol sudamericano. Sin embargo, esos susurros discretos ahora han tomado fuerza gracias a las declaraciones de la directiva de Boca Juniors. Marcelo Delgado, una figura clave del Consejo de Fútbol del club, se pronunció abiertamente sobre el interés de la institución por La Joya.
Al ser consultado por los medios sobre los objetivos de transferencia del club, Delgado no esquivó la pregunta sobre el talentoso mediapunta de la Roma.
“¿Sueño, ilusión o realidad? Dybala es una mezcla de todo esto”, afirmó Delgado. “Queremos hacer todo lo posible para traerlo, sin importar si existe una posibilidad inmediata o no. Lo único que sabemos es que su contrato vence en junio de 2026. Evaluaremos la situación y veremos qué sucede.”
La situación contractual ofrece un rayo de esperanza
El delantero argentino se acerca a los últimos seis meses de su contrato con la Roma, lo que le permitirá negociar con otros clubes a partir de enero y, potencialmente, fichar gratis al final de la temporada 2025-26.
Aunque Dybala sigue siendo una pieza clave en la Serie A, la ausencia de una renovación en el Estadio Olímpico ha intensificado los rumores de que su etapa en Europa podría estar llegando a su fin. Boca Juniors, bajo la dirección del presidente y leyenda del club Juan Román Riquelme, ha demostrado un patrón de atraer a veteranos de élite con ganas de regresar a Sudamérica. La llegada de Edinson Cavani previamente mostró que el club tiene el atractivo suficiente para captar estrellas mundiales, y la directiva ve a Dybala como el próximo fichaje ‘marquee’ capaz de elevar el estatus del equipo a nivel continental.
Sin embargo, la diferencia entre los salarios europeos y los presupuestos argentinos representa la parte “ilusión” de la ecuación, según Delgado, requiriendo un paquete financiero excepcional o que el jugador acepte una significativa reducción salarial.
Leandro Paredes, el factor clave en la llegada de Dybala a Boca
La llegada de Dybala a Boca se ve impulsada en gran medida por la presencia de su amigo cercano y compañero de selección Leandro Paredes, quien ya ha hecho el emotivo regreso al club. El mediocampista volvió a La Bombonera en julio tras activar una cláusula especial en su contrato con la Roma, cumpliendo así su promesa de regresar a su casa mientras aún se encuentra en la plenitud de su carrera. Desde su llegada, Paredes se ha convertido en el corazón del mediocampo de Boca, pero su influencia va mucho más allá del terreno de juego.
La relación entre Paredes y Dybala trasciende el fútbol, forjada durante su tiempo juntos en Italia y en la selección argentina. Es un secreto a voces en Buenos Aires que Paredes actúa casi como un agente de facto para el club. En varias entrevistas previas a su propio retorno, Paredes admitió públicamente que “volvía loco a Dybala” para que se uniera a Boca, incluso bromeando con su hija sobre que “el Tío Paulo” algún día llegaría junto a ellos.
¿Qué sigue?
Por el momento, Dybala sigue siendo jugador de la Roma, enfrentando el exigente calendario de la Serie A. Sin embargo, los comentarios de Delgado han puesto presión sobre el club italiano. Al declarar públicamente su intención de “hacer el esfuerzo”, Boca Juniors ha dejado claro que no son simples admiradores, sino competidores activos en la carrera por su fichaje.
A medida que se acerca enero, la situación se irá aclarando. Si la Roma no logra asegurar un nuevo contrato para su estrella antes del Año Nuevo, la “ilusión” de la que hablaba Delgado podría convertirse rápidamente en una oferta concreta. Mientras tanto, Dybala se alineará con la Roma para enfrentar al Celtic en la Europa League este jueves por la noche.
