Un consorcio que incluye al fundador de Amazon Jeff Bezos está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir alrededor de un tercio de las acciones del Liverpool Football Club.
AFP
Traducido por
Bezos compra un tercio del Liverpool
Lo escribe Sky News. Según ha sabido la cadena británica, y recoge Ansa, Fenway Sports Group (FSG), accionista mayoritario del club de Anfield desde 2010, se estaría preparando para anunciar la operación ya esta misma semana.
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