Entrevista de Repubblica al centrocampista de 21 años del Parma Benjamin Cremaschi, de origen italiano y con padres argentinos, nacido y criado en Miami. Antes de trasladarse a Italia fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami: "¿La primera vez que vi a Messi? Era temprano por la mañana. Yo ya llevaba seis meses en el Inter Miami, él acababa de llegar del PSG. Aparco en la ciudad deportiva y lo veo, estaba con sus tres hijos. No sabía qué hacer, así que llamé a mamá, que me aconsejó ir a presentarme, ya que no había nadie por allí y era el momento adecuado para no molestar. Lo hice y lo increíble es que él ya sabía quién era yo".