Entrevista de Repubblica al centrocampista de 21 años del Parma Benjamin Cremaschi, de origen italiano y con padres argentinos, nacido y criado en Miami. Antes de trasladarse a Italia fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami: "¿La primera vez que vi a Messi? Era temprano por la mañana. Yo ya llevaba seis meses en el Inter Miami, él acababa de llegar del PSG. Aparco en la ciudad deportiva y lo veo, estaba con sus tres hijos. No sabía qué hacer, así que llamé a mamá, que me aconsejó ir a presentarme, ya que no había nadie por allí y era el momento adecuado para no molestar. Lo hice y lo increíble es que él ya sabía quién era yo".
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Benjamin Cremaschi, de Miami al Parma: «Le pregunté a mamá cómo presentarme a Messi»
RESPETO EN EL ENTRENAMIENTO
«¿Alguna vez le he quitado el balón en un entrenamiento? No, por dos motivos: primero, porque sería casi imposible quitárselo; segundo, porque desde luego no queremos arriesgarnos a hacerle daño con una entrada en un partidillo. Todos nos frenamos antes de que ocurra».
POR QUÉ HA ELEGIDO ESTADOS UNIDOS
«Me siento tan argentino como estadounidense. Mis padres, mis amigos, todos hablan español; la propia Florida es un estado muy latino. Lo hemos hablado mucho también en familia, he tenido muchas dudas, pero al final decidimos optar por Estados Unidos»
Qué jugador es Cremaschi
«A mí me gusta hacer un poco de todo; de hecho, mis referentes son jugadores como Valverde, Llorente y Reece James: creo que es una ventaja ponerse a disposición del entrenador para muchas funciones, y es gracias a esta versatilidad por lo que me he ganado los Juegos Olímpicos».
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