Bellingham en peligro... ¿Cómo le ha quitado el terreno al Real Madrid este joven prodigio?

Según el diario español «AS», Petarš encarna actualmente el dicho «la juventud es un tesoro», ya que el jugador, que debutó con el equipo hace apenas 50 días —concretamente el pasado 17 de febrero en el estadio «Da Luz»—, se ha convertido en una pieza indispensable, algo que nadie hubiera imaginado en aquel momento. pero esta integración del jugador en el Bernabéu lo cambió todo y le dio al equipo una inyección de «adrenalina» en un momento decisivo de la temporada, lo que ha permitido al club llegar a cuartos de final tras todo lo que ha pasado.

El Real Madrid afrontará su duelo contra el gigante bávaro basándose en el principio de la merecida recompensa, ya que las cifras demuestran que el equipo es mejor con Thiago, y el propio jugador evoluciona al estar con el grupo.

El entrenador Arbeloa tomó una decisión lógica en el anterior partido en Son Moix al dar descanso a las estrellas del equipo, entre ellas Thiago y Vinícius Júnior, para garantizar su máxima preparación física para el partido de esta noche, lo que confirma que el dúo será titular ante el Bayern de Múnich.