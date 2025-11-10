Getty Images Sport
Bayern Múnich está 'cautelosamente optimista' sobre el futuro de Dayot Upamecano, ya que el presidente confirma conversaciones para luchar contra el interés del Real Madrid en el defensor
El Bayern busca resolver la situación contractual de Upamecano.
Upamecano podría dejar a los gigantes alemanes después de cinco años con el club, ya que su contrato termina el próximo verano. El defensor ha sido una fuerza clave en su línea de defensa, estableciéndose aún más como uno de los mejores defensores de la Bundesliga luego de su transferencia de €40 millones desde el RB Leipzig.
Con el Bayern Múnich presionando para atarlo a un nuevo contrato, las negociaciones se han ralentizado debido a las demandas salariales, con el equipo del francés presionando por un paquete salarial más cercano a 15 millones de euros por año y un significativo bono de firma. Con otros equipos interesados, el club alemán podría tener que ceder a sus demandas o arriesgarse a verlo seguir el ejemplo de David Alaba al irse a uno de sus rivales europeos.
- Getty Images Sport
Hainer optimista sobre la renovación de Upamecano
Hainer cree que el defensor francés se siente cómodo en el Bayern. Los bávaros están en una forma impresionante bajo Vincent Kompany esta temporada, y la estatura de Upamecano en su defensa ha sido de gran ayuda para la estrategia del belga hasta ahora. El presidente de 71 años comentó en una entrevista con Abendzeitung: "Estamos en el proceso de hablar con Upamecano. Creo que se siente cómodo en Múnich. Es obviamente una decisión importante para él también. En principio, le gusta mucho el Bayern. Nos gustaría mantenerlo. Soy cautelosamente optimista."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances expertos, predicciones basadas en datos y consejos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
El Real Madrid interesado en un defensa
Desde la toma de control táctica de Xabi Alonso sobre Carlo Ancelotti este verano, el Real Madrid ha hecho una prioridad la firma de refuerzos defensivos. En el verano, adquirieron los servicios del joven defensor español Dean Huijsen del Bournemouth. Sin embargo, otra adición parece obligatoria con la posible salida de Antonio Rudiger al final de la presente campaña. Su enfoque parece haberse trasladado a Alemania por Upamecano con charlas supuestamente ya en progreso. El director deportivo de los bávaros, Christoph Freund, ya ha declarado que retener al internacional francés es su objetivo principal. Para él, no es una sorpresa que clubes como el Madrid o incluso el Liverpool de la Premier League estén interesados en Upamecano.
"No es ningún secreto que nuestro principal objetivo es extender el contrato de Upamecano", dijo. "Tampoco sorprende que muchos clubes, no sé cuáles, estén interesados en Upamecano porque simplemente está rindiendo muy, muy bien, es un gran tipo y uno de los mejores centrales del mundo."
El jugador de 27 años está en el apogeo de su carrera y la leyenda del club y ex-CEO Oliver Kahn cree que podría ser 'muy caro' realizar tal extensión.
- Getty Images Sport
La reciente forma alucinante del Bayern
Bayern Múnich disfrutó de un comienzo de temporada récord en la campaña 2025-26, logrando ganar sus primeros 16 partidos competitivos antes de que esa racha fuera detenida por el Union Berlin en su último encuentro de la Bundesliga. El partido vio a los bávaros caer en el minuto 27 antes de que Luis Díaz anotara el muy necesario empate antes del final del primer tiempo. En el minuto 83, Doekhi completó su doblete, solo para ver a Harry Kane restaurar la paridad en el minuto 90 para salvar la noche de Bayern y ayudarlos a salir del campo con un punto.
Este empate supone un revés para el equipo de Kompany justo antes del parón internacional. Cuando regresen al campo, tendrán partidos cruciales en la forma de Freiburg y St. Pauli en la Bundesliga. Entre estos dos partidos, necesitarán viajar a Londres para enfrentarse a los gigantes de la Premier League Arsenal en un esperado encuentro de la Liga de Campeones.
Bayern está en la cima de la tabla europea, pero Arsenal e Inter están igualados en puntos con ellos, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola permanece dos puntos detrás.
Anuncios