Getty Images Sport
Bayern Múnich se enfrenta a Barcelona, Arsenal y Manchester City por el prodigio polaco en posible fichaje récord
Los gigantes alemanes se unen a los rivales europeos en la carrera
El Bayern ha puesto su objetivo en Oskar Pietuszewski, el extremo de 17 años de Jagiellonia Bialystok que se ha convertido en sensación de la Ekstraklasa. Según informes de Alemania y Polonia, los líderes de la Bundesliga han reforzado su interés por la “Joya Polaca”, enviando ojeadores experimentados para seguir de cerca su evolución mientras preparan un movimiento que podría superar a los grandes de la Premier League por su fichaje.
El joven talento se ha consolidado como uno de los prospectos más prometedores de Europa del Este esta temporada, con actuaciones que han llamado la atención de los directores deportivos más influyentes del continente. Aunque el Bayern tiene un historial exitoso reclutando desde la región —como lo demostró con Robert Lewandowski—, se enfrentan a una competencia feroz. El amplio interés de otros clubes de Champions League indica que la etapa de Pietuszewski en Bialystok podría estar llegando a su fin, con un posible traspaso en verano ya en el horizonte.
- Getty Images Sport
Ojeadores del Bayern avistados en las gradas
Directivos del Bayern han seguido de cerca a Pietuszewski en varios partidos recientes de Jagiellonia, según Weszlo. Los informes de los ojeadores destacan su gran potencial, y el club bávaro ve en él no solo una promesa a futuro, sino un talento capaz de adaptarse rápidamente al primer equipo de Vincent Kompany. Con la intención de rejuvenecer la plantilla y encontrar sucesores para figuras consolidadas como Serge Gnabry, Pietuszewski encaja perfectamente en el perfil de atacante dinámico que Max Eberl busca llevar al Allianz Arena.
No obstante, el Bayern sabe que la competencia es feroz: scouts de las cinco grandes ligas europeas también lo siguen, acelerando los planes de Múnich y obligando a considerar un acercamiento formal antes de lo previsto para no perder a uno de los jugadores más prometedores de Polonia.
Un tira y afloja en la Premier League
Mientras el Bayern tiene un interés concreto en Pietuszewski, el poder financiero de la Premier League añade presión a la operación. Tanto Manchester City como Arsenal han sido vinculados fuertemente con el extremo polaco, viéndolo como un prospecto ideal para sus proyectos juveniles.
El City de Pep Guardiola cuenta con una red de scouting global que apunta agresivamente a los mejores talentos adolescentes, y la capacidad de Pietuszewski para moverse en espacios reducidos y desestabilizar defensas encaja a la perfección con el perfil buscado. Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta ha consolidado un proyecto basado en jóvenes promesas, y su histórica progresión desde Hale End al primer equipo —como en el caso de Gabriel Martinelli— refuerza el atractivo del club londinense.
El Barcelona aporta otra dimensión a la puja. A pesar de sus limitaciones financieras, los catalanes siguen siendo un imán para jóvenes talentos. El éxito de Lamine Yamal y Pau Cubarsí refuerza la filosofía del Camp Nou: si eres lo suficientemente bueno, se te da la oportunidad sin importar la edad, un argumento que podría inclinar a Pietuszewski hacia LaLiga frente a la Bundesliga o la Premier League.
- Getty Images Sport
¿Un fichaje récord?
Jagiellonia Bialystok se resigna a perder a su graduado de la academia, pero busca que su partida deje un legado duradero. El club espera una tarifa que rompería el récord de transferencias de la Ekstraklasa, valorada en torno a 15 millones de euros.
Para un jugador que apenas se ha incorporado al primer equipo, esa cifra representa una apuesta significativa, pero que la élite europea parece dispuesta a asumir. La situación contractual de Pietuszewski —con contrato vigente hasta 2027— fortalece la posición del club, que puede negociar con calma y subastar su valioso activo al mejor postor.
Esta temporada, Pietuszewski ya ha acumulado minutos importantes tanto en la liga doméstica como en la Conference League, demostrando su capacidad para competir al nivel senior. Su rendimiento con las selecciones juveniles de Polonia refuerza aún más su estatus como un talento destinado a la cima. Con la ventana de enero acercándose, la batalla por el joven extremo se perfila como una de las historias más apasionantes del fútbol europeo: el Bayern ya ha movido ficha, pero Barcelona, Arsenal y Manchester City siguen muy atentos.
Anuncios