"¡Absolutamente sin sentido!" - Bayern Múnich se descarta de la carrera por Mohamed Salah en medio del enfrentamiento con el Liverpool
¿Salah se queda en Liverpool?
Tras ser dejado fuera de la alineación titular del Liverpool por tercer partido consecutivo de la Premier League el fin de semana pasado, Mohamed Salah tuvo un arrebato frente a los medios donde criticó al club y al entrenador y también puso en duda su futuro en Anfield. El internacional egipcio dijo: "No puedo creerlo, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que es muy claro que alguien quería que yo asumiera toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y hasta ahora estoy en el banquillo por tres partidos, así que no puedo decir que cumplan sus promesas.
"He dicho muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, tal y como lo veo, que alguien no me quiere en el club. Este club, siempre lo apoyaré. Mis hijos siempre lo apoyarán. Amo tanto al club, siempre lo haré. Llamé a mi mamá ayer - ustedes no sabían si iba a empezar o no, pero yo sí sabía. Ayer les dije [a mis padres], 'Vengan al partido contra Brighton'. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. En mi cabeza, voy a disfrutar de ese juego porque no sé qué va a pasar ahora. Estaré en Anfield para decir adiós a los aficionados e ir a la Copa Africana [de Naciones]. No sé qué va a pasar cuando esté ahí."
¿Fichará el Bayern Múnich a Salah?
Tras su arrebato público, se ha especulado que Mohamed Salah podría alejarse de Anfield el próximo mes y varios clubes importantes en Europa, incluido el Bayern Múnich, y la Liga Saudí, han sido vinculados con el extremo.
Sin embargo, el jefe del Bayern, Max Eberl, descartó la posibilidad de que la estrella del Liverpool se una a ellos, ya que le dijo a DAZN: "Tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tiene absolutamente ningún sentido."
Agregó: "Hemos hablado sobre el equipo antes: tenemos jugadores que regresan [de una lesión]. Las transferencias vienen desde dentro. No hay planes para traer nuevos jugadores en este momento; el equipo es homogéneo y equilibrado. Un nuevo jugador también podría causar disturbios porque los roles cambiarían."
A Salah le dijeron que tiene el 'cerebro de un escarabajo'
En medio del conflicto en Anfield, Slot encontró apoyo de su compatriota y leyenda holandesa Marco van Basten mientras el exdelantero criticó a Salah por su comportamiento. Van Basten dijo a Ziggo Sport: "Yo diría: el cerebro de un escarabajo. Si reaccionas así... Lo hizo muy bien el año pasado, pero esta temporada no está bien. Simplemente ha estado mal estos últimos meses. Siempre encuentro a Slot honesto y directo. No rehúye de una pelea y, en última instancia, no dice nada imprudente. Salah, por otro lado, realmente comenzó a atacar al hombre y a reaccionar incorrectamente."
La respuesta de Slot al estallido de Salah
Un día después de que Salah expresara públicamente su frustración por la falta de tiempo de juego, Slot se dirigió a los medios para compartir su reacción, diciendo: "No siento que mi autoridad haya sido socavada. No es así como lo siento. No se trata de mí, si mi vida es difícil o no, eso no es muy importante en una situación como esta. Es si es más difícil para el equipo y para el club. A nadie le gusta que estemos en la situación en la que nos encontramos en este momento. En primer lugar, es difícil ver a los miembros del personal que trabajan tan duro siendo afectados por la situación en la que estamos ahora. Principalmente por los resultados. Soy el entrenador, tengo que elegir un equipo, así que hasta cierto punto soy importante, pero mi enfoque está en el equipo y no en mí."
Cuando se le preguntó si Salah permanecería en Liverpool a largo plazo, Slot respondió: "No tengo ni idea. No puedo responder a esa pregunta en este momento."