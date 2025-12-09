"¡Absolutamente sin sentido!" - Bayern Múnich se descarta de la carrera por Mohamed Salah en medio del enfrentamiento con el Liverpool

Tras ser dejado fuera de la alineación titular del Liverpool por tercer partido consecutivo de la Premier League el fin de semana pasado, Mohamed Salah tuvo un arrebato frente a los medios donde criticó al club y al entrenador y también puso en duda su futuro en Anfield. El internacional egipcio dijo: "No puedo creerlo, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que es muy claro que alguien quería que yo asumiera toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y hasta ahora estoy en el banquillo por tres partidos, así que no puedo decir que cumplan sus promesas.

"He dicho muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, tal y como lo veo, que alguien no me quiere en el club. Este club, siempre lo apoyaré. Mis hijos siempre lo apoyarán. Amo tanto al club, siempre lo haré. Llamé a mi mamá ayer - ustedes no sabían si iba a empezar o no, pero yo sí sabía. Ayer les dije [a mis padres], 'Vengan al partido contra Brighton'. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. En mi cabeza, voy a disfrutar de ese juego porque no sé qué va a pasar ahora. Estaré en Anfield para decir adiós a los aficionados e ir a la Copa Africana [de Naciones]. No sé qué va a pasar cuando esté ahí."