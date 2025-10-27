Bayern Múnich cancela pasantía de Jerome Boateng junto a Vincent Kompany después de que los aficionados protestaran por la condena previa del exdefensor

Bayern Múnich tenía la intención de traer a Jerome Boateng de regreso a casa para hacer una pasantía con Vincent Kompany. El plan era simple pero simbólico, ya que el ganador de la Copa del Mundo 2014, que pasó una década en Múnich ganando nueve títulos de la Bundesliga y dos Champions League, comenzaría su carrera post-jugador donde todo comenzó, aprendiendo el arte de la gestión.

El club había aprobado la breve pasantía como parte de la certificación de licencia A de Boateng, dándole experiencia práctica con una de las estructuras técnicas más destacadas de Europa. Se decía que Kompany, quien compartió vestuario con Boateng en el Manchester City, estaba entusiasmado de que se uniera al personal en una capacidad de desarrollo.

Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa discreta rápidamente se convirtió en una tormenta. Bayern fans lanzaron protestas, tanto en línea como en el Allianz Arena, condenando la decisión y citando la condena de 2024 de Boateng por daño corporal intencional. Los seguidores desplegaron pancartas que decían: “No hay lugar para la violencia en Bayern”, y una petición titulada: “Establecer límites contra la violencia misógina” obtuvo miles de firmas en pocos días. La creciente reacción llevó a Boateng y Bayern a decidir conjuntamente cancelar el arreglo.