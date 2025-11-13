Getty Images Sport
Bayern Múnich va por Alejandro Grimaldo y reta al Barcelona y Real Madrid
El Bayern apunta a una de las mayores estrellas del Bayer Leverkusen
El Bayern ya ha comenzado a planificar la temporada 2026-27 y más allá, incluyendo en su lista a uno de los laterales más destacados de la Bundesliga y Europa para el próximo verano. Según un informe de la publicación alemana Kicker, el actual campeón alemán ha puesto el foco en Alejandro Grimaldo, actualmente jugador del rival de la Bundesliga, Bayer Leverkusen. El informe señala que el nombre del lateral izquierdo de 30 años se menciona “cada vez con más frecuencia” en las oficinas del Bayern en la calle Säbener, y que el club ya ha comenzado a seguir de cerca su evolución.
Aún no está claro si el fichaje se concretará. A principios de este año, el Bayern extendió el contrato de su lateral izquierdo Alphonso Davies hasta 2030, mostrando la confianza del club en que el dinámico internacional canadiense pueda recuperarse por completo de su lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) y volver a alcanzar el nivel que lo llevó a brillar en la temporada 2019-20, en la que ganó el triplete.
El sueño incumplido de Grimaldo de regresar a España
Durante el verano, los informes indicaban que Alejandro Grimaldo podría poner fin a su etapa en el Bayer Leverkusen, que comenzó en 2023, regresando a España. La especulación apuntaba a un reencuentro con el exentrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, quien firmó un contrato de tres años con el Real Madrid, ganador de 15 Champions League.
Con Ferland Mendy lidiando con problemas de lesiones recurrentes y Fran García sin lograr consolidarse en el once titular a pesar de impresionar en la Copa Mundial de Clubes, el Madrid optó finalmente por fichar a Álvaro Carreras desde el Benfica por 50 millones de euros (44 millones de libras/58 millones de dólares), y el jugador ha tenido un brillante inicio de temporada.
Por otro lado, también surgieron rumores sobre un posible regreso de Grimaldo a su antiguo club, el Barcelona, con informes que señalaban que los campeones de La Liga podrían activar su cláusula de rescisión reducida de 18 millones de euros para reforzar la profundidad defensiva. Sin embargo, las limitaciones financieras impidieron concretar la operación.
“Siempre existía la posibilidad de ir con Xabi, pero al final no sucedió —comentó Grimaldo en octubre—. Ellos ficharon a Carreras. También existía la opción de ir a Barcelona, pero tampoco se dio. Tienes que enfrentar el desafío de estar aquí con mucha motivación. Siempre hay opciones, se discuten cosas, pero si no suceden, es porque no estaban destinadas a ser.
“Con el Atlético es lo mismo; ha habido conversaciones, pero prácticamente no pasó nada. Al final, en el mercado de fichajes, cuando buscan laterales izquierdos, hablan con los agentes y puede haber posibilidades, pero no se concretó nada.”
El Leverkusen desea renovar el contrato de Grimaldo
A pesar de no haber regresado a su tierra natal, el español de 30 años sigue siendo una de las grandes figuras del Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2023-24. Se ha consolidado como un lanzador de tiros libres letal y actualmente es el máximo goleador del equipo en todas las competiciones esta temporada, con siete goles en 15 partidos y cuatro asistencias.
“Pensé en un traspaso. Pero al final me dije a mí mismo: me quedo. Y esa es la decisión correcta —comentó a Sky Alemania en septiembre—. Me dije: al menos un año aquí me hará bien, así que disfrutaré de esta temporada y daré todo.”
Según un informe de BILD a principios de temporada, Die Werkself está decidido a renovar el contrato de Grimaldo, que vence en junio de 2027. El próximo verano podría surgir una fuerte posibilidad de que el graduado de La Masia busque nuevos horizontes. Sin embargo, el Leverkusen quiere retenerlo a largo plazo, especialmente después de verlo emerger como líder dentro del vestuario tras la salida masiva de jugadores durante el verano.
El Bayern está listo para separarse de Raphael Guerreiro
Existe una gran incertidumbre sobre el futuro del internacional portugués Raphaël Guerreiro en el Allianz Arena, ya que entra en el último año de su contrato, que vence el próximo verano. Según informó Kicker en octubre, su situación fue recientemente objeto de discusión entre la cúpula del club, pero no se tomó ninguna decisión definitiva. Los directivos del Bayern consideran que es demasiado pronto para mantener conversaciones sobre su futuro, dado que la temporada apenas comenzó hace tres meses.
Aunque existe la posibilidad de que el lateral izquierdo de 31 años abandone el club como agente libre, el Bayern no está preocupado por no recibir una tarifa de transferencia. Se sabe que la Juventus, entre otros gigantes de la Serie A, ha mostrado interés, pero el club bávaro prefiere esperar hasta el final de la temporada antes de tomar una decisión.
