Bayer Leverkusen confirma nuevo entrenador tras la salida de Erik ten Hag y descarta a Ange Postecoglou
¿QUÉ PASÓ?
Se informó que hubo interés en el exentrenador del Celtic y Tottenham tras la decisión de prescindir de Ten Hag. El estratega holandés fue destituido del Bayer Leverkusen a solo dos jornadas del inicio de la temporada 2025-26.
EL PANORAMA MÁS AMPLIO
El exentrenador del Manchester United y Ajax no logró convencer a los directivos tras ser considerado sucesor de Xabi Alonso, quien se marchó al Real Madrid en verano. Rápidamente se decidió realizar un nuevo cambio en el banquillo.
¿LO SABÍAS?
El Bayer Leverkusen confirmó finalmente el nombramiento de Kasper Hjulmand como su nuevo entrenador en un anuncio realizado el lunes. El comunicado del club decía: “Kasper Hjulmand firma como nuevo entrenador del Bayer 04. ¡Bienvenido a Leverkusen, entrenador!”
CUÉNTAME MÁS
Hjulmand estuvo al frente de la selección nacional de Dinamarca durante cuatro años, de 2020 a 2024. Cuenta con experiencia previa en Alemania, aunque su paso por el Mainz en la temporada 2014-15 duró apenas seis meses y quedó rápidamente olvidado.
¿QUÉ SIGUE?
Leverkusen considera que Hjulmand es el indicado para devolver la estabilidad al equipo. El club retomará la acción este viernes enfrentando al Eintracht Frankfurt en un partido de la Bundesliga.