'¡Barcelona tardó cuatro años en pagarme!' - Exentrenador revela larga espera por su salario y confirma batalla legal en curso contra el club de La Liga
Un largo camino hacia la resolución
La turbulenta relación de Quique Setién con el Barcelona terminó oficialmente en el campo en agosto de 2020, pero la compensación financiera solo se ha concluido recientemente. Hablando con el programa de radio español El Larguero en la Cadena SER, el entrenador cántabro confirmó que el capítulo respecto a su salario finalmente está cerrado, aunque después de una demora que resalta los graves problemas de liquidez que han afectado al club en los últimos tiempos.
Tras su despido, Setién supuestamente inició procedimientos legales para recuperar el dinero que se le debía, uniéndose a una lista de acreedores que pintaba un cuadro sombrío de la salud económica del club. Sin embargo, el entrenador insiste en que no tiene más quejas respecto a la deuda en específico.
"El Barça ha tardado tres o cuatro años en pagarme," confesó Setién. "Todo está resuelto. Cumplieron con todos los pagos que me debían y no me deben nada."
- Getty Images Sport
Un mandato definido por el caos y las lesiones
El tiempo de Setién en el banquillo del Camp Nou fue breve, frenético y finalmente condenado por circunstancias en gran medida fuera de su control. Fue nombrado en enero de 2020, con la tarea de reemplazar a Ernesto Valverde a mitad de temporada. Su mandato era restaurar el "ADN" del club y un estilo de juego atractivo, pero se encontró con un vestuario visiblemente en decadencia y una estructura del club que se estaba desmoronando desde dentro.
Su mandato duró solo siete meses, terminando abruptamente en agosto de 2020. Durante ese período, supervisó 25 partidos, asegurando 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Aunque guió al equipo a un segundo puesto en La Liga, cediendo el título al Real Madrid después del confinamiento, su reinado se recuerda casi exclusivamente por su conclusión catastrófica: la histórica derrota por 8-2 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones en Lisboa.
Heredó un equipo que no solo estaba envejeciendo, sino también diezmado por las prolongadas luchas del Barcelona con las lesiones. Luis Suárez se sometió a una cirugía de rodilla pocos días antes del nombramiento de Setién, dejándolo fuera durante meses, mientras que Ousmane Dembélé sufrió una rotura completa de los isquiotibiales poco después, dejando al nuevo entrenador con un ataque improvisado que obligó al fichaje de emergencia de Martin Braithwaite. Estos problemas de forma física, combinados con el declive sistémico de los niveles físicos del equipo, dejaron a Setién expuesto al enfrentar la intensa máquina de presión del Bayern de Múnich.
Nuevo conflicto legal con el Villarreal
Mientras que la deuda de Barcelona ha sido resuelta, Setién utilizó la entrevista para revelar una nueva y sorprendente disputa financiera, esta vez involucrando al Villarreal. El entrenador dirigió al Submarino Amarillo desde octubre de 2022 hasta su despido en septiembre de 2023, pero afirma que el club aún no le ha pagado lo que se le debe contractualmente.
"Ahora estoy esperando al Villarreal, que no he cobrado nada aún y ha pasado casi tres años," afirmó Setién. "El tema está en el tribunal. Llevamos un año y medio esperando una sentencia para cobrar lo que me deben."
Setién expresó una genuina sorpresa de que instituciones establecidas de La Liga pudieran llevar a cabo negocios de tal manera.
"No esperas que estas cosas pasen en equipos tan grandes como estos," señaló.
- Getty Images Sport
Sin arrepentimientos por el trabajo de 'ensueño'
A pesar de los sueldos impagos, la aplastante salida de la Liga de Campeones y las eventuales amenazas legales, Setién mantiene que no se arrepiente de la decisión de mudarse a Cataluña. El técnico veterano reveló que rechazó una oferta lucrativa de Egipto para tomar el trabajo en el Barcelona, una decisión impulsada por el romanticismo futbolístico en lugar de las finanzas.
"No me arrepiento de haber ido al Barça en lugar de a Egipto", explicó.
Sin embargo, al mirar hacia atrás desde su posición actual, habiendo pasado recientemente tiempo con el equipo de la Superliga China Beijing Guoan, admite una sensación de añoranza por un diferente momento. Hizo alusión al entorno actual en Barcelona, que contrasta fuertemente con la atmósfera tóxica de 2020.
"Es cierto que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, en un momento como el que está ahora el Barça, por ejemplo. Con jóvenes, chicos emocionados, con entusiasmo y con un buen ambiente. Fue totalmente diferente, tristemente," dijo.
En una vuelta irónica del destino, el "buen ambiente" que Setién envidia está siendo supervisado actualmente por Hansi Flick, el mismo hombre que dirigió al Bayern en aquella infame victoria por 8-2. En lugar de albergar resentimiento, Setién ofreció grandes elogios por el impacto del alemán en el equipo actual.
"Los futbolistas son los protagonistas. Me parece que la influencia de Flick es muy alta," observó Setién.
Continuó analizando la valentía táctica que Flick ha inculcado en el grupo actual de graduados de La Masia, reconociendo la naturaleza de alto riesgo de su línea defensiva.
"Es un hombre muy exigente y la plantilla ha aceptado la propuesta que ha traído. Aunque a veces parece una idea suicida, le da mucho más al Barça de lo que le quita. Está haciendo un equipo joven que crecerá con el tiempo. Me parece un equipo muy solvente y me gusta."