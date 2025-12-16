¡Barcelona sufre pero avanza! Andreas Christensen y Marcus Rashford guían al equipo de Hansi Flick ante el Guadalajara

Hansi Flick realizó ocho cambios en la alineación del Barcelona que venció al Osasuna el pasado sábado en La Liga. Marcus Rashford, Lamine Yamal y Eric García fueron los únicos jugadores que repitieron respecto al encuentro anterior. Además, Flick le dio a Marc-André ter Stegen su debut en la temporada 2025-26, tras una larga baja por lesión.

El primer tiempo fue equilibrado, con oportunidades para ambos equipos, pero sin goles. Alejandro Canzio estuvo cerca de abrir el marcador para los anfitriones en el minuto 15, mientras que el portero de Guadalajara, Daniel Vicente, realizó varias atajadas de calidad, incluyendo un disparo potente de Eric García al filo del descanso.

En la segunda mitad, Rashford desperdició su ocasión más clara tras recibir un pase preciso de García dentro del área, pero Vicente volvió a aparecer para evitar el gol. Los atacantes del Barcelona se mostraron frustrados ante la defensa sólida del equipo español de tercera división, que marcó estrictamente a Yamal, rodeándolo con tres defensores cada vez que tocaba el balón.

Los Blaugrana finalmente rompieron el empate en el minuto 76: Andreas Christensen cabeceó al fondo de la red tras un centro de Frenkie de Jong, aunque el balón se desvió en un defensor antes de entrar en la portería.

Hacia el final, Ter Stegen volvió a destacar con un par de intervenciones, incluyendo un disparo de larga distancia de Salifou Caropitche. Rashford, que no había tenido un impacto notable durante gran parte del partido, selló la victoria con un gol en el minuto 90, duplicando la ventaja del Barcelona.