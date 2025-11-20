AFP
Barcelona revela pocos detalles del saque inaugural y actuación especial en el medio tiempo contra el Athletic Bilbao en la reinauguración del Camp Nou
El Camp Nou regresa con una ceremonia secreta
El regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou contra el Athletic Club pone fin a un exilio de 909 días y marca el inicio de un nuevo capítulo en el icónico estadio. Según Mundo Deportivo, el club ha confirmado que el recinto renovado recibirá a 45,000 aficionados, con las puertas abriendo a las 2:15 PM, dos horas antes del inicio del partido a las 4:15 PM, para que los seguidores puedan disfrutar de todas las celebraciones previas al encuentro.
El evento de reapertura está diseñado para ser tanto emocional como espectacular. Según el informe, DJ Mon será el encargado de animar la entrada de los aficionados, seguido del segmento central previo al partido a las 4:00 PM. El dúo catalán Figa Flawas subirá al escenario poco antes del saque inicial, mientras que el Orfeó Català interpretará el ‘Cant del Barça’, acompañado de fuegos artificiales, simbolizando el regreso del club a su hogar espiritual.
El tema más comentado antes del partido es el misterioso “saque inicial ceremonial especial”. El club se ha negado a revelar quién tendrá el honor, generando expectación entre los seguidores y prometiendo más sorpresas a lo largo de la noche. Durante el medio tiempo, el popular grupo The Tyets ofrecerá su actuación.
El Barça ha animado a los aficionados a llegar temprano, llenar las renovadas gradas con los colores Blaugrana y participar en lo que el club describe como un momento único en una generación.
Laporta y Deco celebran 'el regreso de la leyenda'
La reapertura no solo representa un logro logístico, sino también un hito profundamente emocional para la dirección del club. El presidente Joan Laporta ha destacado en varias ocasiones la carga sentimental del regreso, calificando el evento del sábado como “un momento histórico” y comentando a RAC1: “Será maravilloso estar de vuelta.”
El director deportivo Deco también expresó su homenaje a través de una serie de publicaciones en Instagram, reflejando el orgullo por el regreso del Barcelona a casa tras más de dos años fuera. Sus mensajes captaron la atmósfera que el club desea crear: “El Futuro Está Aquí: Volvemos a Casa, al Nuevo Spotify Camp Nou.”
En otra publicación, Deco escribió: “Es un orgullo ver cómo nuestra casa se transforma para albergar los próximos capítulos de la historia del FC Barcelona. ¡Viva el Barça!” En un tercer mensaje añadió: “La Leyenda Regresa: ¡De Vuelta al Nuevo Spotify Camp Nou! Siento un inmenso orgullo al presenciar el regreso del FC Barcelona a su hogar transformado.” Finalmente, haciendo eco del lema histórico del club, subrayó: “¡Más Que Un Club!”
Estos mensajes reflejan la importancia interna del momento para el Barça. Más allá de las actuaciones y el misterio del saque inicial, la reapertura se percibe como un renacimiento simbólico: un regreso no solo a un estadio, sino a la identidad, la historia y la continuidad del club. Para Laporta, Deco y la institución en general, el Camp Nou es mucho más que infraestructura; es el corazón del Barça.
Un viaje de 909 días de regreso a casa
El regreso del Barça marca el cierre de una larga y compleja saga de renovación que resultó mucho más complicada de lo anticipado. El club dejó inicialmente el Camp Nou en 2023 para iniciar un proyecto de modernización de 1.500 millones de euros, diseñado para transformar la histórica estructura de 1957 en un estadio de clase mundial capaz de generar ingresos sostenibles. Sin embargo, el regreso estuvo plagado de contratiempos, plazos cambiantes y desafíos de construcción.
El plan original apuntaba a noviembre de 2024, coincidiendo con el 125º aniversario del club, pero pronto se hizo evidente que no sería posible. Un regreso propuesto para el Trofeo Gamper en agosto de 2025 también fracasó. Incluso la flexibilidad de La Liga, al permitir que el Barça disputara varios partidos como visitante al inicio de la temporada 2025-26, no logró ajustarse al ritmo de la obra, obligando al club a trasladar temporalmente los partidos al Estadi Johan Cruyff y luego a Montjuïc.
Los retrasos se debieron a diversos obstáculos estructurales y administrativos, incluidas las aprobaciones de la Fase 1B y las negociaciones con el ayuntamiento. El proyecto Espai Barça tiene una larga trayectoria: el rediseño de Norman Foster en 2007 no avanzó, y el plan de modernización propuesto bajo Josep Maria Bartomeu en 2014 quedó estancado en medio de problemas financieros. Con el regreso de Laporta a la presidencia en 2021, el proyecto fue revisado radicalmente, y los socios aprobaron un nuevo modelo en diciembre de ese año. La constructora turca Limak fue contratada a principios de 2023, con la financiación asegurada poco después a través de Goldman Sachs.
¿Qué sigue?
El nuevo Camp Nou cuenta con anillos VIP ampliados, infraestructura mejorada, vestuarios modernizados y un túnel de jugadores rediseñado. Estas mejoras buscan incrementar los ingresos recurrentes, proyectados en aproximadamente 120 millones de euros anuales, al mismo tiempo que elevan la experiencia de los aficionados.
El partido del sábado contra el Athletic Club representa más que una celebración: será una primera prueba operativa del estadio renovado. La meta final es reabrir el recinto a su capacidad total de 105,000 asientos, aunque aún no se ha establecido una fecha definitiva de finalización.
En lo deportivo, el equipo de Hansi Flick espera que este regreso emocional se traduzca en un impulso de rendimiento. Jugar en el Estadi Olímpic y posteriormente dividir los partidos en estadios alternativos interrumpió el ritmo del equipo durante las últimas dos temporadas. El retorno al Camp Nou es visto internamente como un punto de inflexión psicológico tanto para jugadores como para aficionados.
El Athletic Club será el primer visitante del estadio parcialmente reabierto, ofreciendo al Barça una oportunidad de alto perfil para celebrar la ocasión con un resultado contundente.
