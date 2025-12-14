¿Se han acabado los problemas financieros del Barcelona? El príncipe heredero de Arabia Saudita considera una sorprendente oferta de 10 mil millones euros para comprar a los campeones de La Liga

Informes en España han captado la atención internacional después de que Francois Gallardo de El Chiringuito afirmó que el Príncipe Heredero Saudita Mohammed bin Salman está considerando una oferta monumental de €10 mil millones para comprar el FC Barcelona. La oferta rumoreada proviene del creciente impulso de Arabia Saudita en el deporte global, con inversiones a través del Fondo de Inversión Pública (PIF) diseñadas para adquirir activos de élite y elevar la influencia deportiva del reino. Según el informe, la oferta cubriría la deuda estimada de Barcelona de €2.5 mil millones mientras proporciona suficiente capital al Príncipe Heredero para obtener un control teórico total del club.

Sin embargo, la afirmación enfrentó de inmediato escrutinio porque el Barcelona no puede ser comprado legalmente debido a su modelo de propiedad socio a largo plazo. El club es propiedad colectiva de sus miembros, quienes controlan las elecciones y la gobernanza, lo que significa que ningún individuo, extranjero o nacional, puede adquirirlo. Aunque el PIF saudita podría potencialmente invertir en un brazo comercial separado en el futuro, cualquier intento de adquisición total sería estructuralmente bloqueado.

Por lo tanto, muchos en España ven la oferta reportada como simbólica o exploratoria, en lugar de un intento genuino de desencadenar un cambio inmediato de propiedad. Aun así, la magnitud de la cifra, sin precedentes en la historia del fútbol, ha generado gran fascinación mientras el Barcelona continúa navegando por su turbulencia financiera. La historia ha desatado un acalorado debate entre los aficionados, analistas y economistas sobre la viabilidad y las implicaciones de tal propuesta.