Barcelona pierde a una pieza clave por lesión tras vencer al Atlético de Madrid
Triunfo costoso para el Barça
El Atlético golpeó primero antes de los 20 minutos, cuando Álex Baena cronometró su carrera a la perfección y definió con frialdad ante Joan García. Pero la ventaja no duró mucho. Pedri abrió la defensa del Atlético con un pase en profundidad exquisito que dejó a Raphinha frente a Jan Oblak, quien definió para empatar el partido.
Al final de la primera mitad, el Barcelona tuvo la oportunidad de dar la vuelta al marcador tras una falta sobre Dani Olmo dentro del área, pero Robert Lewandowski, normalmente seguro desde el punto penal, envió su disparo por encima del larguero.
Sin embargo, esto no frenó al Barça. Justo después de la hora de juego, Olmo produjo una jugada brillante que devolvió la ventaja al equipo, aunque se lesionó en el proceso y tuvo que ser reemplazado. El Barcelona mantuvo los tres puntos, pero las celebraciones se vieron empañadas cuando las evaluaciones iniciales confirmaron que el mediocampista sufrió una dislocación de hombro y se espera que esté fuera al menos cuatro semanas.
Barcelona se pronuncia tras la lesión de Dani Olmo
El club ha informado oficialmente que Dani Olmo, jugador del primer equipo, sufrió una dislocación en el hombro izquierdo durante el partido del martes contra el Atlético de Madrid. Tras realizar las pruebas correspondientes, se ha decidido seguir un tratamiento conservador, con un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente un mes.
¿Se repite la historia para Dani Olmo?
Para Dani Olmo, la lesión resulta especialmente preocupante debido a su historial. Durante su etapa en el RB Leipzig, sufrió una dislocación similar en el mismo hombro, un problema que finalmente requirió cirugía y lo dejó fuera de juego durante dos meses. El revés del martes ha reavivado esas preocupaciones, y el Barcelona espera que más exámenes determinen la gravedad exacta.
El momento también complica los planes de Hansi Flick, quien ya cuenta con la ausencia de Fermín López. Si Olmo queda descartado por un período prolongado, el entrenador se quedaría con solo Dro Fernández como centrocampista ofensivo natural, aunque Raphinha podría adaptarse a un rol central si fuese necesario.
Flick expresó su preocupación tras el partido:
"Pedri está bien, solo un poco cansado. Dani Olmo tiene problemas en el hombro… veremos," comentó con cautela.
Flick destaca el coraje y la solidez del Barcelona
A pesar del contratiempo por la lesión, Flick se mostró efusivo al evaluar el desempeño del Barcelona. El entrenador describió la victoria como “perfecta” y elogió al equipo por ejecutar a la perfección el plan táctico previsto.
“Fue perfecto. Los jugadores estuvieron a un gran nivel. Jugamos contra un gran equipo, pero luchamos juntos. Ha sido genial, diría fantástico. Hicimos lo que habíamos hablado antes del partido y eso me hace feliz. Estoy muy satisfecho. Controlamos el balón, creamos más espacios que en otros encuentros y aprovechamos nuestras oportunidades. Este fue un partido clave. Siempre es importante ganar confianza”, afirmó Flick.
Por su parte, Diego Simeone también reconoció el esfuerzo de su equipo pese a la derrota: “Comenzamos bien, pero lograron hacernos daño por dentro, con pases filtrados. En la segunda mitad fue al revés: ellos empezaron mejor, pero después de 20 minutos fuimos nosotros quienes buscamos el juego. No pudimos concretarlo, pero me gustó el equipo. Sabemos que tienen muy buen pie y juegan con muchos jugadores por dentro para generar desorden en nuestros centrales, y hoy les funcionó. Aun así, me siento tranquilo y contento con lo que hizo el equipo”.
¿Qué viene después para el Barcelona?
El calendario del Barcelona deja poco margen para la reflexión. Este fin de semana, el equipo de Flick viajará a Sevilla para enfrentar al Real Betis, esperando que la victoria a mitad de semana sirva como trampolín y no se vea empañada por la lesión.
