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ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONAGetty Images
Daniel Buse y Emanuele Tramacere

Traducido por

Barcelona: oferta a la baja a Lewandowski para renovar

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R. Lewandowski
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Primera División

El futuro del delantero polaco se decidirá al final de esta temporada. Los catalanes tienen intención de renovarle, pero no por las cifras actuales.

El Barcelona ha cambiado de opinión: Robert Lewandowski puede seguir en el equipo blaugrana, pero con un contrato totalmente nuevo.

El contrato actual del exjugador del Bayern de Múnich expira oficialmente el próximo 30 de junio de 2026, al término de la temporada en curso, y en dicho contrato figura una cláusula de prórroga automática de un año a favor del club. El Barça, sin embargo, querría retenerlo, pero con un contrato que, según informa Sport, tendría condiciones muy diferentes y económicamente inferiores a las del actual.

  • REDUCCIÓN A LA MITAD DEL SALARIO

    Según informa el diario catalán, el contrato ofrecido al entorno del jugador prevé una reducción de aproximadamente la mitad de la parte fija del salario del delantero, que cumplirá 38 años este verano. Por otro lado, habrá una serie de bonificaciones vinculadas al rendimiento del equipo y a los resultados personales que podrían hacer que la cantidad total aumentara. Actualmente, Lewandowski gana 30 millones de euros brutos por temporada, 

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  • UN GOL EN EL ATAQUE

    Además, el Barcelona está trabajando en la renovación de Lewandowski porque ya tiene previsto intentar fichar este verano a un delantero con características diferentes a las del polaco, pero que pueda sustituirlo a largo plazo. 

    Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es considerado el jugador preferido por el club, pero fichar al argentino podría resultar demasiado costoso para las arcas del club, que llevan tiempo sufriendo las restricciones del fair play financiero de La Liga. Una alternativa más económica podría ser, en cambio, Fisnik Asllani, del Hoffenheim, cuyo coste no superaría los 30 millones de euros.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    LA JUVE A LA ESPERA. ¿SE VA FERRAN TORRES?

    Si Lewandowski aceptara la oferta y llegara además otro delantero, el Barcelona se vería casi obligado a dejar marchar a uno de sus actuales talentos ofensivos, y el principal candidato a la salida sería Ferran Torres. 

    Además, varios clubes de primer nivel que han olido la oportunidad de ficharlo a coste cero se están moviendo por el exjugador del Bayern, entre los que se encuentra, en Italia, la Juventus. De hecho, independientemente de la oferta económica, el polaco querría garantías de poder seguir desempeñando un papel importante en el equipo entrenado por Hansi Flick también la próxima temporada. 

    ¿Primero el proyecto y luego el dinero? ¿O al revés? De ahí dependerá el futuro de la delantera del Barcelona.

  • LA TEMPORADA DE LEWANDOWSKI

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    Minutos jugados1950
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    Asistencias3
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