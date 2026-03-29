Barcelona: oferta a la baja a Lewandowski para renovar

El Barcelona ha cambiado de opinión: Robert Lewandowski puede seguir en el equipo blaugrana, pero con un contrato totalmente nuevo.

El contrato actual del exjugador del Bayern de Múnich expira oficialmente el próximo 30 de junio de 2026, al término de la temporada en curso, y en dicho contrato figura una cláusula de prórroga automática de un año a favor del club. El Barça, sin embargo, querría retenerlo, pero con un contrato que, según informa Sport, tendría condiciones muy diferentes y económicamente inferiores a las del actual.