Barcelona inicia conversaciones con el héroe del Borussia Dortmund mientras los campeones de La Liga buscan un refuerzo para el objetivo del Manchester City, Jules Kounde

Ryerson representa una solución potencialmente rentable para el Barcelona. A diferencia de otros objetivos de alto perfil que requerirían tarifas de transferencia astronómicas, el lateral podría estar disponible por una suma más modesta. Su contrato con el Dortmund se extiende hasta el verano de 2028, pero el informe afirma que el Dortmund no tiene un precio de venta excesivo.

Dortmund probablemente sería reacio a perder a un jugador descrito como un "héroe" por la muralla amarilla debido a su compromiso y espíritu de lucha. Ryerson fue fundamental en el camino del club hacia la final de la Liga de Campeones en 2023-24, demostrando que puede manejar la presión de los mayores escenarios en el fútbol europeo. Sin embargo, el atractivo de jugar para el Barcelona, combinado con la oportunidad de trabajar bajo un entrenador del calibre de Flick, podría resultar difícil de rechazar para el jugador.

Uno de los factores clave que impulsa el interés es la capacidad del jugador para jugar en múltiples posiciones. Aunque principalmente es un lateral derecho, ha sido desplegado con frecuencia como lateral izquierdo durante su tiempo en Alemania. Esta ambidestreza y flexibilidad táctica permitirían a Flick cubrir dos posiciones con un solo fichaje, un factor crucial para un equipo que a menudo se ha visto debilitado por las lesiones.

El informe de Sky Sport sugiere que, aunque no se ha hecho una oferta formal, el interés es concreto. Los ojeadores del Barcelona han estado monitoreando las actuaciones de Ryerson a lo largo de la presente campaña. Con la ventana de transferencia de enero acercándose, queda por ver si los campeones reinantes de España pondrán a prueba la resolución del Dortmund de inmediato o esperarán hasta el verano para lanzar su ofensiva.