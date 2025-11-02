Getty Images Sport
Barcelona exige a Marcus Rashford para finalizar su traspaso permanente desde el Manchester United
Rashford tiene un comienzo espectacular en Barcelona
La carrera de Marcus Rashford en el Barcelona ha despegado de manera espectacular tras su cesión de verano desde el Manchester United. Después de años de inconsistencia con los decepcionantes de la Premier League, el extremo ha redescubierto su chispa bajo Hansi Flick. Su ritmo vertiginoso, mejora en la toma de decisiones y renovada confianza se exhibieron durante El Clásico, donde asistió en el gol de Fermin Lopez, y también en su doblete de la Liga de Campeones contra el Olympiacos.
El resurgimiento de Rashford ha sido favorecido por los problemas de lesiones de Raphinha, lo que le abrió la puerta para convertirse en el extremo izquierdo titular del club. Ha hecho suyo el puesto, estableciendo una conexión inmediata con Ferran Torres y Lopez en el sistema de ataque fluido de Flick. El cambio de Rashford no ha pasado desapercibido, ya que los oficiales del Barcelona ya están en conversaciones para activar la cláusula de opción de compra incluida en su contrato de cesión con el Manchester United.
Su historia marca un cambio notable en su suerte tras un año turbulento en Old Trafford, donde una confrontación con Ruben Amorim llevó a su exilio. La crítica pública de Rashford a la dirección inestable del club y falta de liderazgo, combinada con su breve cesión en el Aston Villa, hicieron inevitable su salida. Ahora, en un entorno más tranquilo y rodeado de confianza tanto de los aficionados como del cuerpo técnico, Rashford parece totalmente el jugador que una vez aterrorizó las defensas de la Premier League.
- AFP
El Barcelona necesitará que Rashford reduzca su salario para ficharlo de manera permanente.
La búsqueda de Barcelona de un acuerdo permanente por Marcus Rashford se produce en medio de desafíos financieros continuos que siguen dando forma a su política de fichajes. A pesar de su admiración por su impacto, las estrictas normas de límite salarial del club significan que un movimiento permanente depende de que el delantero acepte una drástica reducción salarial. Rashford actualmente gana más de £300,000 a la semana en el Manchester United, muy por encima de lo que Barcelona puede acomodar bajo los controles económicos de La Liga.
Los gigantes catalanes, que han pasado las últimas temporadas reestructurando contratos y reduciendo su masa salarial, ven la situación de Rashford como un acto de equilibrio. Fuentes del club han reportado a SPORT que la tarifa de transferencia en sí, que se cree que ronda los £30 millones, no es un obstáculo, pero el problema radica en la asequibilidad a largo plazo. El departamento deportivo del Barcelona está interesado en ofrecer a Rashford un contrato de varios años para distribuir el costo, pero eso requeriría su total cooperación en los ajustes salariales.
Rashford lleno de confianza tras temporadas de horror en el Manchester United
El resurgimiento de Rashford ha sido una historia de redención tras un final desordenado en su capítulo con el Manchester United. Después de una temporada con 30 goles en 2022-23, su forma colapsó durante la campaña 2024-25; hasta su exilio solo anotó 24 goles en 67 partidos. Una relación tensa con Amorim, repetidas suplencias y su eventual exilio del entrenamiento del primer equipo erosionaron su confianza antes de ser enviado en préstamo.
En entrevistas desde su llegada a España, Rashford ha aludido sutilmente a sus luchas en Old Trafford, señalando un “entorno inconsistente” y la falta de una “dirección a largo plazo” en el club. Su tiempo en Barcelona, en contraste, se ha caracterizado por estabilidad, claridad táctica y la confianza de un entrenador que entiende sus fortalezas. El sistema de Flick le ha otorgado a Rashford la libertad de cortar hacia dentro y combinar creativamente, algo que dice que “no había sentido en mucho tiempo.”
- Getty Images Sport
El Barcelona está interesado en fichar a Rashford de forma permanente.
Barcelona es consciente de su valor comercial y deportivo, y la popularidad de Rashford en los mercados globales, junto con su forma en Europa, incluido un doblete en la Liga de Campeones contra el Olympiacos, lo convierte en una inversión atractiva a largo plazo. Medios españoles afirman que varios clubes de la Premier League ya han hecho consultas tentativas, pero el enfoque de Rashford sigue siendo permanecer en el Camp Nou.
Se espera que las negociaciones entre Barcelona y Manchester United se intensifiquen en los próximos meses, con el club español esperanzado en finalizarlas antes del fin de la temporada. Para Rashford, la decisión clave girará en torno a su disposición a aceptar un recorte salarial, un paso que parece estar dispuesto a dar a cambio de estabilidad y un papel protagónico en uno de los clubes más grandes de Europa.
