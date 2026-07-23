El FC Barcelona comenzará la nueva temporada sin su estrella neerlandesa Frenkie de Jong, aunque el club todavía necesita determinar la gravedad de la lesión en su rodilla y el tiempo previsto de baja.

El conjunto catalán espera el regreso del jugador neerlandés de sus vacaciones para llegar al diagnóstico definitivo, pero los indicios actuales no parecen tranquilizadores.

El diario "Sport" señaló que, en caso de confirmarse la gravedad de la lesión, la intención del Barcelona sería inscribir al jugador en la lista de bajas de larga duración, con el fin de disponer de un mayor margen en el tope salarial del primer equipo, un procedimiento que debe realizarse con el consentimiento del propio jugador.

Existe malestar dentro del Barcelona por la forma en que la selección neerlandesa y el jugador han gestionado este asunto, y el club desea zanjar la cuestión de forma definitiva esta semana.