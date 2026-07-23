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Barcelona espera el visto bueno de De Jong a una difícil decisión

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El FC Barcelona comenzará la nueva temporada sin su estrella neerlandesa Frenkie de Jong, aunque el club todavía necesita determinar la gravedad de la lesión en su rodilla y el tiempo previsto de baja. 

El conjunto catalán espera el regreso del jugador neerlandés de sus vacaciones para llegar al diagnóstico definitivo, pero los indicios actuales no parecen tranquilizadores.

El diario "Sport" señaló que, en caso de confirmarse la gravedad de la lesión, la intención del Barcelona sería inscribir al jugador en la lista de bajas de larga duración, con el fin de disponer de un mayor margen en el tope salarial del primer equipo, un procedimiento que debe realizarse con el consentimiento del propio jugador. 

Existe malestar dentro del Barcelona por la forma en que la selección neerlandesa y el jugador han gestionado este asunto, y el club desea zanjar la cuestión de forma definitiva esta semana.

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    El periodo de ausencia de De Jong podría superar los 4 meses

    De Jong regresó del Mundial con una grave lesión en la rodilla, después de que, según los informes, se viera obligado a forzarse y disputar los últimos partidos con la selección de su país. 

    Durante su periodo de vacaciones, el centrocampista decidió acudir a la ciudad deportiva del club, donde se sometió a pruebas exhaustivas y minuciosas por parte del cuerpo médico para confirmar la naturaleza de la lesión.

    Las pruebas ya se han realizado, y las estimaciones iniciales apuntan a que su periodo de ausencia podría superar los 4 meses.

    En este escenario, el Barcelona optará por activar la opción de baja de larga duración, si se confirma que el jugador no estará disponible, como muy pronto, antes del próximo mes de diciembre. 

    El club catalán recibirá de la FIFA una compensación que podría superar los dos millones de euros por la lesión, además de poder beneficiarse de la parte proporcional del salario del jugador hasta su regreso a la lista del equipo.

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    ¿Tiene el Barcelona intención de fichar a un nuevo centrocampista?

    El salario de De Jong es uno de los más altos de la plantilla, lo que permitirá al club liberar una cantidad importante que podría aprovecharse para inscribir a otros jugadores.

    Se espera que De Jong regrese a los entrenamientos del equipo durante esta semana, aunque no participará en las sesiones grupales con normalidad, y tampoco viajará a la concentración del equipo en Inglaterra. 

    El Barcelona necesita anunciar la duración de su ausencia y la forma de su recuperación, en una situación que representa un duro golpe para el nuevo proyecto del entrenador Hansi Flick.

    Flick considera que la ausencia del internacional neerlandés es un revés importante, dado que es uno de los elementos fundamentales de su alineación.

    Por otra parte, el Barcelona no tiene intención de fichar a un nuevo centrocampista, ya que la directiva estima que esa posición está bien cubierta, y prefiere dar la oportunidad a jugadores capaces de desempeñar el rol de pivote por delante de la línea defensiva.

    Marc Bernal despunta como la alternativa más destacada de las disponibles, y esta oportunidad podría suponer el verdadero despegue del joven jugador, que ha contado con una gran confianza por parte de Flick desde su llegada al club. 

    En cuanto a la lesión de De Jong, no afectará a la situación de Marc Casadó, pues el club sigue estudiando las ofertas presentadas por el jugador de la academia con el objetivo de alcanzar un traspaso adecuado para todas las partes.

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