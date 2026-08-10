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Hussein Hamdy

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Barcelona destroza el orgullo del Real Madrid con el fichaje de Rodri

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Cambio en el equilibrio de fuerzas

La superioridad del Barcelona sobre su eterno rival, el Real Madrid, en el fichaje de la estrella española Rodri representa un cambio radical en el equilibrio de fuerzas del Clásico, ya que el club catalán enviaría un mensaje contundente que confirma su regreso al dominio del mercado de fichajes como primer destino para las grandes estrellas del mundo, en lugar de limitarse a adaptarse a las condiciones del mercado.

Según el diario británico The Athletic, la idea de que el Barcelona superara al Real Madrid en una operación de gran magnitud como el fichaje de Rodri habría parecido una fantasía inverosímil hasta hace no mucho tiempo.

  • imago-sport-1078492076.jpgZUMA Press Wire

    Sufrimiento catalán

    Los últimos mercados de fichajes estivales han visto sufrir al Barcelona ante la incógnita sobre la posibilidad de inscribir a los nuevos jugadores, mientras que su rival en el clásico simplemente identificaba a las mayores estrellas del mundo y las contrataba.

    Los fichajes de Jude Bellingham por el Real Madrid en 2023 y de Kylian Mbappé en 2024 contribuyeron a reforzar la sensación predominante de que, cuando los mejores jugadores de Europa llegan a una encrucijada, el estadio Santiago Bernabéu se convierte en su destino inevitable.

    El club catalán logró atraer a algunos jugadores destacados desde la marcha de Lionel Messi sin coste alguno en 2021, cuando las circunstancias económicas del Barça obligaron al club a desprenderse del mejor jugador de la historia, que posteriormente se incorporó al Paris Saint-Germain.

    La llegada de Robert Lewandowski se produjo en el mes de agosto de 2022, mientras que Dani Olmo llegó en 2024, y también se fichó a Anthony Gordon en una operación valorada en 80 millones de euros procedente del Newcastle United antes del Mundial.

    La directiva del Barcelona asegura que el club se encuentra ahora en una situación económica más sólida gracias al aumento de los ingresos tras el regreso al estadio Camp Nou, y que sus movimientos para incorporar a Rodri, cuyo valor el Manchester City estima en unos 80 millones de euros, no afectan a sus esfuerzos por fichar a Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid.

    • Anuncios
  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Un pasado doloroso

    El Barcelona se ha visto obligado durante años a lidiar con las reglas de gasto de LaLiga y a idear soluciones financieras creativas al mismo tiempo que intentaba construir un equipo capaz de competir en la Liga de Campeones de Europa.

    El Barcelona se ha convertido en un club que busca las oportunidades disponibles en lugar de dominar el mercado de fichajes, con una estrategia basada en los jugadores libres y en quienes aceptan reducir sus salarios para vestir la camiseta azulgrana, además de los profesionales veteranos que se acercan al final de su carrera y los jóvenes prometedores.

    Hay que reconocerle al Barcelona que esta estrategia ha demostrado su éxito sobre el terreno.

    El Barcelona se ha proclamado campeón en tres de los últimos cuatro títulos de LaLiga gracias a este enfoque, que ha coincidido con la aparición de una de las mejores generaciones surgidas de la academia juvenil de La Masía, teniendo en cuenta que el Real Madrid fue campeón de la temporada 2023-2024, para que el conjunto catalán regresara por fin a las rondas avanzadas de las competiciones de élite continentales.

    Estos pasos exitosos no han contribuido a recuperar por completo el prestigio del Barcelona, y aquí radica la gran importancia del fichaje de Rodri.

    El fichaje de Rodri por el Barcelona le dará al entrenador Hansi Flick al que probablemente sea el mejor mediocentro defensivo del fútbol mundial, y el jugador más parecido en la era moderna a la leyenda del Barcelona Sergio Busquets.

    La mayor importancia de este fichaje reside en otros aspectos, ya que convencer al ganador del Balón de Oro de 2024 y capitán de la selección campeona del mundo —que durante mucho tiempo ha despertado la admiración del Real Madrid y representa el perfil exacto de jugadores que el club acostumbra a fichar— para que elija al Barcelona en su lugar, enviaría un mensaje contundente a todos.

  • imago-sport-29334858.jpgIcon Sportswire

    Duelo de Neymar

    Neymar es considerado la última gran estrella que dio un paso similar en 2013, pues después de que el delantero brasileño despertara un interés serio por parte del Real Madrid cuando tenía 21 años, eligió trasladarse al Camp Nou procedente del Santos.

    El Barcelona representaba en aquel momento una fuerza completamente diferente, ya que ganó el triplete en 2009 y repitió la misma hazaña en 2015 con un brillo destacado de Messi, Luis Suárez y Neymar, unos días cuyo regreso ansía la afición, algo que Joan Laporta, presidente del Barcelona, conoce muy bien.

    Y no se puede negar el hecho de que Laporta posee una habilidad profesional para vender sueños, pues conoce bien los entresijos de esta industria, sabe lo que los aficionados quieren escuchar y se lo ofrece con maestría.

    El presidente del club, de 64 años, se ha visto obligado recientemente a moderar sus hábiles discursos populistas en vista de la situación financiera del club, si bien el fichaje de Rodri le brindará la oportunidad de arrancar con fuerza de nuevo.

    El capitán de la selección de España, de 30 años, que fue votado como el mejor jugador del Mundial tras la victoria sobre Argentina en la final, representa el tipo de fichajes que el Barcelona casi había olvidado que era capaz de cerrar.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Heredero de Busquets

    Deco, director deportivo del Barcelona, declaró en una entrevista con la cadena TV3 en el mes de febrero de 2024: "Reemplazar a Sergio Busquets es algo casi imposible".

    Y añadió Deco: "Es un jugador muy especial y sumamente único. No hay nadie como él en el mercado, e incluso si lo hubiera, no vendría porque no lo venderían. El jugador más cercano a él es Rodri, que está en el City, pero me imagino que el City no nos lo venderá ni a nosotros ni a nadie más".

    Las palabras de Deco en aquel momento parecían reflejar la amarga realidad del Barcelona más que ser una valoración de la calidad de Rodri, y la paradoja aquí es que el Barcelona ya no está desesperado en su búsqueda de un centrocampista defensivo.

    Xavi pasó dos años buscando un sucesor de Busquets antes de adaptarse finalmente sin su presencia, mientras que Marc Casadó ofreció un buen rendimiento bajo la dirección de Flick, Marc Bernal despuntó como un talento prometedor y magnífico, Eric García jugó con brillantez en el rol de centrocampista defensivo, y por último hemos visto los mejores niveles de Frenkie de Jong.

    Y parece que el club ha cambiado sus prioridades hacia otras posiciones en este contexto, ya que la llegada de Gordon y Karim Adeyemi solucionó la delantera, convirtiendo el centro del campo en la zona más congestionada del equipo antes de la reciente lesión que sufrió De Jong.

    Rodri, por tanto, no llegará por la falta de opciones disponibles del Barcelona, sino que llegará porque las oportunidades de fichar a jugadores de su categoría y su valor rara vez aparecen en el panorama deportivo.

    Y la forma esencial del Barcelona no cambiará con la simple llegada de Rodri, como tampoco lo necesitan para demostrar su fuerte regreso, ya que la conquista de títulos bajo la dirección de Flick ya ha contribuido a lograr gran parte de ello.

    Y el Barcelona será, por primera vez en años, el club que marca la agenda del mercado de fichajes y la dirige, en lugar de intentar seguir su estela y ponerse a la altura del resto de los clubes.

    Y esto podría representar la mayor victoria de todas, pues no se limita a fichar a uno de los mejores centrocampistas del mundo, sino que consiste en volver a ser el club que jugadores importantes de la talla de Rodri eligen de nuevo.