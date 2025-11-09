Getty Images Sport
Barcelona descarta comprar a Marcus Rashford antes del verano y anuncia planes alternativos de fichajes
Rashford disfruta de la vida en España
La carrera de Marcus Rashford en el Barcelona ha arrancado de manera espectacular tras su cesión veraniega desde el Manchester United. Tras años de altibajos en la Premier League con los Red Devils, el extremo inglés ha recuperado su mejor versión bajo la dirección de Hansi Flick. Su velocidad fulminante, la toma de decisiones más acertada y la confianza renovada se hicieron patentes en el último Clásico, donde asistió a Fermín López, y en su doblete contra el Olympiacos en la Champions League.
El resurgimiento del futbolista de 28 años se ha visto facilitado por las lesiones del extremo brasileño Raphinha desde el inicio de la temporada 2025-26, lo que permitió a Rashford consolidarse como titular en el extremo izquierdo. Ha logrado imponer su juego y establecer una conexión inmediata con compañeros como Ferran Torres y López en el dinámico sistema ofensivo de Flick.
El cambio de Rashford no ha pasado desapercibido: los dirigentes del Barcelona ya han iniciado conversaciones para activar la cláusula de compra incluida en su préstamo. Además, ha vuelto a ser convocado por la selección de Inglaterra y parece encaminado a formar parte del equipo de cara al Mundial bajo Thomas Tuchel el próximo año.
- Getty
Es poco probable que el Barça active la opción de compra por Rashford antes del verano
A pesar del destacado rendimiento de Marcus Rashford, el Barcelona no planea activar la opción de compra de su contrato en enero, ya que el club no atraviesa una situación financiera saludable.
En la reapertura del Camp Nou para una sesión de entrenamiento, el director deportivo Deco declaró: “Si estamos bien y no hay sorpresas, no creo que sea necesario. Sabemos exactamente dónde podemos mejorar y las dificultades que enfrentamos. La temporada pasada también tuvimos momentos complicados y logramos superarlos.
Cuando bajamos la intensidad, sufrimos. Necesitamos contar con los mejores jugadores. No hay excusas, pero cuando no puedes hacer cambios por lesiones y estas afectan a nuestro mediocampo, hay cosas que mejorar incluso cuando ganamos.”
Rashford listo para elevar su nivel de juego
Tras marcar en la victoria del Barcelona por 3-1 sobre el Elche el pasado fin de semana, Marcus Rashford aseguró que puede rendir aún mejor. En declaraciones a los medios, dijo: “Trato de dar siempre lo mejor de mí. Podría haberlo hecho mejor contra el Elche y prometo mejorar, pero en general estoy contento con mi desempeño. Es una victoria muy importante. Después de una derrota, siempre es fundamental ganar el siguiente partido. Si hago las cosas bien en el campo y con el equipo, siempre puedo marcar y crear goles. Mi objetivo es conectar con mis compañeros y sentirme en sintonía con ellos, y eso es exactamente como me siento ahora.”
El delantero agregó: “Trabajamos duro para ganar y lo tomamos partido a partido. Necesitamos seguir jugando como equipo. Esto es el Barça, y las exigencias siempre deben estar al máximo. Es cierto que tenemos muchas lesiones, pero eso es el fútbol; los mismos once jugadores no ganarán todos los partidos. Debemos seguir unidos, mostrando espíritu de lucha y compromiso.”
Por su parte, Hansi Flick elogió el rendimiento del inglés: “Cuando ves las oportunidades que tiene, uno o dos goles más serían buenos también para él. Pero podemos estar contentos con su rendimiento. Estoy muy satisfecho con él. Puede jugar a este nivel y estoy feliz de que lo demuestre, tanto para los aficionados como para el club. Además, es un jugador muy importante para sus compañeros de equipo.”
- AFP
¿Cuándo será el próximo partido de Rashford?
Rashford volverá a la acción con el Barcelona este domingo, cuando el equipo se enfrente al Celta de Vigo en un partido crucial de LaLiga. Posteriormente, el delantero se unirá a la selección de Inglaterra bajo Thomas Tuchel para los próximos encuentros de clasificación para la Copa del Mundo, ante Serbia y Albania, el 13 y 16 de noviembre, respectivamente.
Anuncios