Barcelona confirma la lesión de Fermín López y se perderá partidos clave de LaLiga y Champions League

El Barça ha anunciado que el centrocampista Fermín López estará de baja alrededor de dos semanas tras sufrir una lesión leve en el sóleo de su pierna derecha durante el entrenamiento del jueves.

El contratiempo llega en un momento delicado para Hansi Flick, justo cuando recibía la buena noticia del regreso de Pedri, autorizado para volver ante el Alavés.

En su comunicado oficial, el club detalló que el jugador “presenta una pequeña lesión en el músculo sóleo de la pierna derecha, con un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente dos semanas”.

La baja supone un golpe para Flick, ya que dejará a Fermín fuera de encuentros clave de LaLiga y la Champions League, apenas días después del duro 3-0 encajado frente al Chelsea. Ahora, todo apunta a que el centrocampista se perderá los duelos ante Alavés, Atlético de Madrid, Betis y Eintracht Frankfurt, y aún no está claro si podrá recuperarse a tiempo para enfrentarse a Osasuna el 13 de diciembre, solo dos días después de que concluya su período de recuperación previsto.