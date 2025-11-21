Barcelona 'carece de la confianza que necesitamos', pero Hansi Flick insiste en que 'todo estará bien' mientras Lamine Yamal y compañía se acercan al regreso
Flick recibe el trofeo mientras enfatiza la confianza para lograr resultados favorables
Flick volvió a estar en el centro de atención al recibir el Trofeo Miguel Munoz, otorgado por los periodistas de MARCA al mejor entrenador de la campaña de La Liga de la temporada pasada.
“Es un gran honor recibir este premio, pero también muestra que no es solo para mí, es para el equipo. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico hicieron un trabajo fantástico la temporada pasada, y por eso ganamos este trofeo”, dijo Flick en la ceremonia del jueves.
A pesar de los elogios tras una exitosa temporada de debut en España, Flick enfrenta una nueva realidad esta campaña. La forma del Barca ha fluctuado, y el equipo ha tenido dificultades para mantener el impulso, especialmente en el último mes de la campaña anterior. Después de un frustrante primer tiempo contra el Celta de Vigo en su última salida, Flick admitió que no están jugando con su autoridad natural.
"Quizás ahora mismo nos falta la confianza que normalmente deberíamos tener y necesitamos. Pero ahora algunos jugadores están regresando, y eso nos ayudará mucho. Tenemos un plantel fantástico, y si jugamos al alto nivel que hicimos en Vigo, todo estará bien", afirmó Flick.
Sin embargo, el entrenador alemán adoptó un tono optimista, insistiendo en que el regreso de jugadores clave restaurará la estabilidad. Con nueve partidos en solo cuatro semanas antes del parón internacional, incluidos el próximo enfrentamiento a mitad de semana contra el Chelsea, cree que un plantel más completo permitirá a los gigantes catalanes redescubrir su ritmo y enfrentar cada partido con renovada convicción.
- Getty Images
Barça recibe un impulso con Pedri antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones
Si hay un jugador cuya presencia transforma el ritmo y el equilibrio táctico del Barcelona, es Pedri. Su lesión durante la derrota en El Clásico contra el Real Madrid desestabilizó toda la estructura del Barcelona. Una rotura del músculo bíceps femoral distal en su muslo izquierdo eliminó su principal fuente de control y continuidad en el mediocampo, dejando a Flick con un equipo que luchaba por conectar fases, progresar con eficacia el balón o dictar el ritmo.
Inicialmente descartado por seis semanas, se esperaba que Pedri se perdiera los partidos más cruciales de la Liga de Campeones y la ventana internacional de España. Sin embargo, su rehabilitación ha progresado mucho mejor de lo esperado. Gracias a una respuesta excepcional al tratamiento, el personal médico del Barcelona ha acelerado su reintegración, y ahora se espera que esté disponible para el enfrentamiento de alto riesgo contra el Chelsea el 25 de noviembre. No será arriesgado contra el Athletic Club, pero el mensaje es claro: Pedri está regresando en el momento que Barcelona más lo necesita.
Mientras tanto, después de retirarse de la selección de España tras recibir tratamiento por una lesión recurrente, el también graduado de La Masia, Yamal, podría jugar un papel contra el club vasco este fin de semana, pero el enfoque del club está en tenerlo en forma para el encuentro europeo a mitad de semana.
Garcia y Raphinha cerca de regresar
Otro impulso importante es el regreso de García, quien se había convertido silenciosamente en uno de los jugadores más confiables del Barcelona antes de romperse el menisco medial a finales de septiembre. Su forma al inicio de la campaña aportó una estabilidad rara a una defensa que a menudo luchaba por la consistencia. Con el parón internacional brindando un respiro, ahora ha completado su rehabilitación total y se espera que comience este fin de semana.
Mientras tanto, Raphinha continúa progresando en la fase final de su recuperación. Entrenando individualmente durante todo el parón, el extremo brasileño se ha enfocado en recuperar fuerza, explosividad y forma física para los partidos. Su regreso a los entrenamientos completos está programado para inmediatamente después del parón, lo que lo pone en camino de reincorporarse a los planes rotacionales de Flick en un momento en que el Barcelona necesita desesperadamente profundidad en ataque.
Este repentino cúmulo de desarrollos positivos contrasta marcadamente con la turbulencia de los primeros meses de la temporada, durante los cuales Flick tuvo que navegar ausencias prolongadas de Pedri, Gavi, García, Raphinha, Yamal, Fermin Lopez, Gavi y Marc-Andre ter Stegen. Ahora, por primera vez, Flick ve continuidad en el horizonte.
- Getty Images
¿Qué espera Flick a continuación?
El Barcelona entra en una fase crucial, pero Flick finalmente tiene razones para creer que lo peor ha quedado atrás. Los regresos de Pedri y García, junto con el prometedor progreso de Raphinha, ofrecen la estabilidad estructural que al Barcelona le ha faltado desde agosto. Flick sabe que reintroducir a estos jugadores no solo elevará la calidad del equipo, sino que también restaurará la confianza y claridad que han estado ausentes en las actuaciones recientes.
Flick insiste en que el destino del Barcelona se determinará por cómo afronten este período. Aunque reconoce los desafíos que se avecinan, cree que si su equipo rinde al nivel alcanzado en Vigo, “todo estará bien”.
El Barça se enfrentará al Athletic Club el sábado antes de viajar a Londres para el choque de la Liga de Campeones contra el Chelsea el 25 de noviembre. Pero, sus carreras competitivas no terminan allí, ya que también se enfrentarán al Real Betis, Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt en su campaña en adelante.