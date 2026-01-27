La ganadora del Balón de Oro del Barcelona, Alexia Putellas, podría hacer un sensacional traspaso a la WSL antes de ser vista entre el público en el enfrentamiento del Manchester City

Alexia Putellas fue también parte del equipo de España que ganó la Copa del Mundo 2023 y terminó en segundo lugar tras Inglaterra en la Eurocopa 2025 en Suiza el verano pasado. Y la ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones podría estar lista para unirse a la WSL con un traslado a London City Lionesses.

La jugadora de 31 años fue vista entre el público en el Copperjax Community Stadium durante la derrota 2-1 ante Manchester City. Kerolin adelantó a City en el minuto 11 antes de que Freya Godfrey empatara para el equipo local a mitad de la segunda mitad. Sin embargo, las London City Lionesses se desmoronaron a cuatro minutos del final cuando Bunny Shaw anotó su 13º gol de la temporada para dar a City tres puntos cruciales.

La victoria, la 12ª consecutiva de City, les permitió abrir una brecha de nueve puntos en la cima de la tabla de la WSL después de que Arsenal hubiera vencido a Chelsea 2-0 en Stamford Bridge en el choque estelar del sábado.

Sin embargo, fue la presencia de Putellas la que llamó la atención, ya que Shebahn Aherne de talkSPORT reveló que se esperaba que London City hiciera un fichaje "histórico".