Barcelona es acusado del "mayor escándalo en la historia del fútbol español" por el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa
¿Qué es el caso Negreira que involucra al Barcelona?
El caso ha vuelto a ser noticia últimamente. Inicialmente se determinó que el Barça había realizado pagos por un total de 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira -ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)- entre 2001 y 2018.
El Barcelona sostiene que contrató a Negreira como consultor externo para proporcionar informes técnicos sobre el arbitraje, y el propio Negreira niega cualquier insinuación de que se le pagara para influir en las decisiones tomadas en partidos oficiales. Los cargos por soborno fueron desestimados por un tribunal español en mayo de 2024, pero la investigación continúa bajo el cargo de corrupción deportiva.
Arbeloa apunta un dardo de "escándalo" a los rivales del Clásico, Barcelona
Álvaro Arbeloa, que ha asumido las riendas del banquillo en el Bernabéu tras el despido de Xabi Alonso, ha sido consultado por su opinión sobre la situación. Como era de esperar, dadas sus vinculaciones con los Blancos, el exinternacional español fue implacable en su valoración.
Dijo a los periodistas: "Con respecto al caso Negreira, creo que nadie entiende que, a día de hoy, el mayor escándalo en la historia del fútbol español siga sin resolverse. Para mí eso es lo que debería preocupar a mucha gente".
Arbeloa trabaja como entrenador interino del Real Madrid
Arbeloa está haciendo todo lo posible para garantizar que los asuntos extradeportivos no se conviertan en una distracción para el Real, mientras persiguen al Barcelona en otra emocionante lucha por el título de La Liga. Ha sufrido alguna que otra derrota inesperada durante su etapa —contra el Albacete y el Benfica—, pero ha supervisado tres victorias consecutivas en La Liga.
Dijo sobre los retos a los que se enfrenta su equipo de cara a un duelo con el Valencia el domingo: “Los grandes equipos tienen que hacer muchas cosas bien para ganar. No podemos dominar solo una, tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas bien en el campo: tenemos que ser capaces de hacerlas al mismo tiempo, tener automatismos, pensar todos de la misma manera… Y eso solo se consigue trabajando y echando horas.
“La predisposición que han tenido los jugadores sigue siendo igual de buena, con las mismas ganas y la misma ambición respecto a los objetivos que tenemos por delante. Mañana es un partido muy complicado y difícil. Esta semana nos hemos centrado en seguir mejorando en todos los aspectos del juego. Todavía estamos lejos de nuestro techo.”
Lesión de Bellingham y sanción de Rodrygo: desafíos para el Real Madrid
El Real Madrid ha perdido al centrocampista internacional inglés Jude Bellingham por una lesión inoportuna, ya que el incansable jugador de 22 años ha sufrido un problema en los isquiotibiales, mientras que Rodrygo está cumpliendo ahora una sanción.
El delantero brasileño fue expulsado durante una humillante derrota por 4-2 ante el Benfica en Lisboa, en un partido en el que el portero rival Anatoliy Trubin marcó de cabeza en el minuto 98 para mantener con vida a su equipo en la competición de la Liga de Campeones.
Rodrygo se ha disculpado por sus acciones, y Arbeloa considera que con eso el asunto queda zanjado. Dijo: “Ya ha emitido un comunicado de arrepentimiento. Sabe que cometió un error y a partir de ahí necesitamos recuperarlo lo antes posible y en las mejores condiciones posibles para que pueda ayudarnos como él sabe hacerlo”.
El Real se está preparando para un reencuentro inmediato con el Benfica en la acción continental. Al no haber logrado asegurarse un puesto entre los ocho primeros y la clasificación automática para los octavos de final, deben volver a enfrentarse al equipo de José Mourinho en los play-offs de la fase eliminatoria.
El partido de ida de esa eliminatoria tendrá lugar el 17 de febrero, y los blancos tienen dos compromisos domésticos que superar antes. Tras enfrentarse al Valencia en Mestalla, recibirán a la Real Sociedad el 14 de febrero. El equipo de Arbeloa está a un paso del Barcelona en lo alto de la tabla de la Liga.
