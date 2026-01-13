Barcelona, 'abierto' a mantener a Robert Lewandowski más allá del final de la temporada mientras el delantero de 37 años demora la decisión sobre su futuro en medio de vínculos con transferencias a la MLS y Arabia Saudita
Lewandowski todavía sabe dónde está el gol
AS admite que una salida para Lewandowski parecía "inevitable" en un momento dado, con su puesto de delantero a menudo siendo ocupado por Ferran Torres en los planes de Hansi Flick. Sin embargo, anotó 46 goles en todas las competiciones la temporada pasada y ha alcanzado cifras de dos dígitos nuevamente en esta temporada.
Su último esfuerzo resultó ser crucial cuando Barca superó a sus rivales del Clásico, el Real Madrid, en la final de la Supercopa de España. Su acabado sereno allí, que vio el balón sobre Thibaut Courtois, demostró que no ha perdido su toque en el último tercio.
Lewandowski atrae el interés de la MLS y la Liga Profesional Saudí
Muchos equipos están listos para adquirir ese conjunto de habilidades, con habladurías de salida en Catalunya durante algún tiempo. Se dice que Chicago Fire tiene una propuesta sobre la mesa que vería a Lewandowski unirse a jugadores como Lionel Messi, Son Heung-min y Thomas Muller en la MLS.
Los clubes de grandes gastos en el Medio Oriente también están listos para hacer un movimiento por la firma de Lewandowski, con la aceptación de que los equipos en América “no pueden competir financieramente con los de Arabia Saudita”.
Lewandowski, sin embargo, no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Lo mismo se puede decir para Barcelona. AS afirma que están “abiertos” a la idea de que un jugador demostrado permanezca al menos otros 12 meses. Las discusiones están planeadas para una fecha “posterior”.
Cómo se compara Lewandowski con Messi y Suárez
AS informa sobre cómo Lewandowski cuenta con el respeto total de todos en el Camp Nou, por su “comportamiento y profesionalismo en el vestuario”. Flick acepta que necesita al polaco ya que Torres no puede liderar la línea en todos los partidos él solo.
El entrenador del Barcelona ha dicho cuando preguntado sobre el futuro de un icónico No.9: “No sé dónde estará Robert Lewandowski la próxima temporada. Estoy muy contento con él, pero también soy honesto. Hablé con él. Veremos qué sucede y decidiremos al final de la temporada.”
Lewandowski está cerca de muchos miembros del primer equipo del Barça, incluyendo a compañeros más jóvenes como el prodigio de 18 años Lamine Yamal. Se le considera el modelo perfecto a seguir para los talentos emergentes.
Se dice que el ex delantero del Borussia Dortmund y del Bayern Múnich aprecia que su “carrera está llegando a su fin y está saboreando cada momento”. Con 111 goles a su nombre, solo está a 10 esfuerzos de entrar en el top 10 de los mejores goleadores de la historia del Barcelona.
Su promedio de goles por partido (0.66) se compara con algunas figuras legendarias - incluyendo a Mariano Martin (0.90), Lionel Messi (0.86), Kubala (0.76) y Luis Suárez (09.69). Es comprensible que el Barça sea reacio a desprenderse de tal potencia goleadora.
Emular a Ronaldo? Lewandowski podría jugar más allá de los 40
El propio hombre ha estado jugando sus cartas cerca de su pecho cuando se trata de planes futuros. Lewandowski dijo en diciembre, con su contrato aún en vigor: “Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. En este momento, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión.”
Continuó diciendo, con conversaciones para una extensión aún posibles en Cataluña: “No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados. No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que quiero.”
Lewandowski se unió al Barcelona por €45 millones (£39m/$52m) en 2022, cerrando un período récord en el Bayern de Múnich. Ha ganado dos títulos de La Liga y la Copa del Rey mientras representa a los Blaugrana y ha sugerido anteriormente que podría emular al portugués GOAT Cristiano Ronaldo jugando hasta los 40 años.