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Banquillo del Tottenham: De Zerbi, posiblemente solo al final de la temporada; Dyche se perfila como sustituto de Tudor

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Tottenham
S. Dyche
R. De Zerbi
I. Tudor
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Ante la situación de emergencia absoluta, los Spurs se plantean fichar a un veterano especialista en salvarse del descenso

Que se salve quien pueda: el Tottenham solo tiene un punto de ventaja sobre el penúltimo puesto de la Premier League y, tras la durísima derrota por 3-0 en el duelo directo contra el Nottingham Forest, se plantea seriamente cambiar de entrenador por segunda vez esta temporada.

La situación de Igor Tudor, que aún no ha conseguido ninguna victoria si se excluye el inútile triunfo en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atlético de Madrid, se ha vuelto aún más delicada por el triste duelo que ha afectado al exentrenador del Udinese, el Verona y la Juventus: la pérdida de su padre. Un dolor que, inevitablemente, puede comprometer la lucidez de Tudor en la recta final del campeonato y hacer necesaria una intervención de emergencia.

  • DE ZERBI, POR AHORA NO

    La idea de losSpurs era clara: ponerse en contacto de inmediato con Roberto De Zerbi, que se encontraba libre tras poner fin a su etapa en el Marsella. Sin embargo, según el Telegraph, el exentrenador del Sassuolo ha dado a entender que quiere esperar al inicio de la próxima temporada para aceptar un nuevo cargo.

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  • DYCHE YA ESTÁ LISTO

    La idea, pues, vuelve a ser recurrir a Sean Dyche, un entrenador pragmático y experto en la lucha por el descenso que ha forjado su carrera en el Burnley y que esta temporada ocupó el banquillo del Nottingham Forest antes que Vitor Pereira.

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