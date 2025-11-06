Aurelien Tchouaméni queda fuera del Real Madrid y Francia por lesión muscular

El Real Madrid recibió un duro golpe, ya que su ex estrella del Mónaco, Aurélien Tchouaméni, fue diagnosticado con una lesión muscular tras disputar los 90 minutos en la derrota por 1-0 ante el Liverpool en la Champions League el martes por la noche.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurelien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. Su recuperación será monitoreada", informó el club en un comunicado publicado en su sitio web oficial.

El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, ahora deberá afrontar los próximos partidos sin un jugador al que describió como un “pilar clave” desde junio. "Tchouaméni es fundamental por el peso que aporta y por los diferentes roles que puede desempeñar según la posición que tenga que ocupar. Constantemente toma pequeñas decisiones que ayudan a todo el equipo", señaló Alonso en una de las conferencias de prensa de la Copa Mundial de Clubes.

