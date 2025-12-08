Atlético de Madrid compite con el Chelsea por el fichaje de Valentín Barco

Barco, formado en las juveniles de Boca Juniors, jugó tres temporadas en el primer equipo antes de dar el salto a Inglaterra y unirse al Brighton en enero de 2024. En el momento de su llegada, el club esperaba que el joven talento se destacara en la Premier League.

Tras su incorporación, el director técnico de Brighton, David Weir, declaró: "Hemos seguido a Valentín durante mucho tiempo y nos ha impresionado su progreso tanto a nivel nacional como internacional. Estamos encantados de darle la bienvenida al club y esperamos ver cómo evoluciona y se desarrolla bajo la dirección de Roberto.

Ha jugado principalmente por la banda izquierda, como lateral, carrilero o extremo, pero también ha mostrado su versatilidad en Boca, ocupando varias posiciones en el mediocampo. Es un prospecto muy prometedor, pero es importante darle el tiempo necesario para adaptarse a un nuevo entorno y a la Premier League".

No obstante, la etapa de Barco en Inglaterra fue breve. Al inicio de la temporada 2024-25, fue cedido al Sevilla y, posteriormente, en febrero de 2025, se trasladó en préstamo al Estrasburgo, donde finalmente pudo desplegar su juego. Tras convencer al club francés, firmó de manera permanente en la última ventana de transferencias.