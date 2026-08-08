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Atlético de Madrid, oficial: Almada, al River Plate

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T. Almada

El internacional argentino vuelve a su país

Tal y como se lee en la web oficial de los Colchoneros, Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al club de Buenos Aires.


  • Así concluye la etapa del futbolista argentino en el club de la capital española, al que se había unido el pasado verano. En su única temporada con el Atlético, Almada disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias.


    El Atlético de Madrid le desea lo mejor para su futuro profesional y personal, concluye el comunicado.


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