Atlante busca regresar a la Liga MX mientras inician conversaciones sobre la franquicia de Primera División del Mazatlán FC

La ambición de Atlante de volver a la Liga MX ya no es solo una idea: es un proyecto activo con pasos concretos en marcha, incluida la posible adquisición del Mazatlán FC.

Según informa Javier Rojas de TUDN, Atlante no ha finalizado aún la compra de Mazatlán, aunque la franquicia sigue firmemente en el radar del club. Para la directiva azulgrana, comprar Mazatlán se considera un “Plan B”, ya que el club aún intenta alcanzar el ascenso por mérito deportivo primero.

Mientras que Grupo Salinas inicialmente exploró vender Puebla antes de considerar a Mazatlán, las negociaciones se estancaron hace meses. La venta sigue siendo posible, y se considera que Mazatlán es el camino más realista para que Atlante vuelva a entrar en la primera división. Las conversaciones han retomado y dentro del club ha crecido el optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo.