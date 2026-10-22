El partido de la Conference League contra el Ajax podría ser ya decisivo para el futuro de Maurizio Sarri. El rendimiento del equipo hasta ahora no ha convencido a la propiedad y el técnico debe lograr un cambio de rumbo inmediato. De lo contrario, según informa el Corriere dello Sport, el riesgo de una salida y de otro cambio sobre la marcha en Bérgamo podría hacerse realidad.
Atalanta: Sarri, en riesgo y bajo examen
La Conference, un punto fuerte
La Conference League es una competición a la que la propiedad italoestadounidense concede mucha importancia y, hasta ahora, es en la que el Atalanta mejor ha logrado plasmar las ideas que el entrenador toscano ha intentado introducir en un equipo que parece haber perdido sus certezas desde la marcha de Gasperini hasta hoy.
El 3-1 ante el Pafos fue su mejor actuación de la temporada, al menos por lo mostrado sobre el césped. Una señal positiva que, sin embargo, no bastó para disipar las dudas surgidas en los demás partidos de la temporada.
¿SARRI ESTÁ EN PELIGRO?
Lo que más malestar genera tanto en Stephen Pagliuca como en la familia Percassi, las dos partes que se reparten prácticamente al 50 % la actual propiedad del Atalanta, es el rendimiento en liga, muy por debajo de las expectativas.
Una situación que obliga a Sarri a no volver a fallar: primero, ante el Ajax en la Conference League; después, ante el Frosinone. Dos compromisos delicados para dar respuestas concretas e intentar cambiar el rumbo, evitando que las valoraciones sobre su futuro cobren aún más importancia.
LA «SALVACIÓN» DEL CONTRATO
Hay al menos dos factores que mantienen a Sarri firme en el banquillo, al menos por el momento. Por un lado, está la voluntad de los Percassi de no volver a vivir una temporada a remolque como la pasada.
Por otro, y sin duda más importante, está el peso económico de un contrato de 3,5 millones de euros por temporada durante los próximos tres años, que haría especialmente costosa una posible destitución.
Un cambio en el banquillo, por tanto, no sería una decisión sencilla ni inmediata para Giuntoli y los propietarios. Sin embargo, el margen de maniobra del técnico toscano se está reduciendo: para acallar los rumores sobre su futuro necesitará resultados y actuaciones convincentes, empezando por los próximos dos partidos.
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