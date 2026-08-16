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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Atalanta: oferta oficial del Fulham por Bellanova

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R. Bellanova

El lateral del Inter tiene varios pretendientes y podría cambiar de equipo

Todas las miradas están puestas en el futuro de Raoul Bellanova, que podría dejar el Atalanta durante este verano. El carrilero de la clase 2000 ha acabado de hecho en el punto de mira de varios clubes, con el mercado internacional que empieza a moverse de forma concreta.


Según ha informado Fabrizio Romano, el Fulham ha presentado una oferta por escrito al Atalanta por Bellanova. El jugador representa una de las opciones valoradas por el club inglés, pero no es la única vía: por el carrilero del Inter también hay interés desde Italia y de otros clubes extranjeros.

  • La situación sigue, por tanto, en evolución y el futuro de Bellanova está todavía por definirse por completo. El Atalanta deberá valorar las ofertas que lleguen, mientras el jugador de la generación de 2000 sigue sumando pretendientes en el mercado.

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