(C)Getty Images
Atalanta ya está en conversaciones con el reemplazo de Ivan Juric mientras el exentrenador del Southampton está cerca de ser despedido tras un comienzo desastroso en la Serie A y la Champions League
El despido inminente de Juric tras la derrota ante Sassuolo
La etapa de Juric en Atalanta parece estar llegando a su fin, con reportes de Calciomercato y Bergamo Post indicando que su despido es inminente. La gota que colmó el vaso parece ser la derrota en casa por 3-0 ante Sassuolo el domingo, un resultado que ha intensificado las discusiones internas dentro del club de Bérgamo. Dos goles de Domenico Berardi y uno de Andrea Pinamonti sellaron el destino de Atalanta en un partido en el que solo registraron dos tiros al arco a pesar de tener un 66% de posesión.
La combinación de malos resultados y una relación tensa con los propietarios del club y los aficionados aparentemente ha forzado la decisión, con un anuncio esperado en breve.
Juric, quien anteriormente entrenó al Southampton y la Roma, enfrenta su tercer despido en 12 meses, destacando un período difícil en su carrera como entrenador.
- Getty Images Sport
Raffaele Palladino en posición de privilegio para reemplazar a Juric
Atalanta se ha movido rápidamente para identificar a un sucesor, con Palladino supuestamente en la pole position para reemplazar a Juric. Calciomercato confirma que "las negociaciones entre Atalanta y Raffaele Palladino están en una etapa avanzada", lo que sugiere que un acuerdo está cerca de ser finalizado.
Palladino, de 41 años, es un exentrenador de la Fiorentina y un discípulo de Gian Piero Gasperini, habiendo sido también compañero de equipo de Juric en el Genoa. Este trasfondo sugiere un deseo de continuidad táctica, alineándose con el estilo de juego y la mentalidad establecidos por Gasperini durante su exitoso período en el club. La reciente experiencia de Palladino como entrenador incluye llevar a Monza a dos permanencias consecutivas en la Serie A y guiar a la Fiorentina a un séptimo puesto en la Serie A y a una semifinal de la Conference League el año pasado.
La decisión de nombrar a Palladino se ve como un movimiento para traer estabilidad y una filosofía futbolística familiar de vuelta a Atalanta, con el objetivo de replicar los períodos exitosos bajo Gasperini.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Las relaciones deterioradas se citaron como un factor clave en la salida de Juric.
Más allá de los resultados en el campo, un factor significativo que contribuye a la inminente salida de Juric es el deterioro de sus relaciones dentro del club. Los informes indican que su posición ya era tenue incluso antes de la derrota ante el Sassuolo, con discusiones internas que se intensificaron debido a una percibida "falta de química entre los aficionados y el propio Juric".
Esta falta de conexión con la afición, junto con desacuerdos con la propiedad, ha creado una situación insostenible para el entrenador croata. El co-propietario estadounidense del club, Stephen Pagliuca, estuvo presente en el Gewiss Stadium para presenciar el desastroso desempeño contra el Sassuolo, lo que supuestamente llevó a una cumbre nocturna y a la decisión final de hacer un cambio.
El nefasto récord de Juric en la Serie A y la Liga de Campeones
El registro estadístico de Juric en el Atalanta pinta un panorama sombrío. En 11 partidos de la Serie A esta temporada, el Atalanta ha acumulado apenas 13 puntos, resultado de solo dos victorias y siete empates. Esto contrasta marcadamente con la temporada pasada, donde tenían 22 puntos y estaban en tercer lugar después de 11 jornadas. El equipo ha anotado solo 13 goles en la liga, mientras que ha recibido 11.
Su última victoria en la liga data del 21 de septiembre, una victoria por 3-1 contra el Torino. Desde entonces, han conseguido solo cinco puntos y han anotado solo cuatro goles en sus últimos siete partidos de la Serie A, incluidas derrotas consecutivas fuera de casa ante el Udinese y en casa ante el Sassuolo.
Aunque su campaña en la Liga de Campeones ha producido un más respetable total de siete puntos en cuatro juegos, incluyendo una actuación positiva contra el Marsella, no ha sido suficiente para asegurar la confianza de la jerarquía del club. El Atalanta actualmente se encuentra en el 13º lugar en la Serie A, rindiendo significativamente por debajo de las expectativas para un equipo que ha desafiado consistentemente por lugares europeos en las últimas temporadas. Su forma en sus últimos cinco partidos de liga incluye tres empates y dos derrotas.
- Getty
¿Qué sigue para Atalanta?
Se espera inminentemente el anuncio oficial del despido de Juric y el nombramiento de Raffaele Palladino. Palladino tendrá la tarea de revitalizar de inmediato a un equipo en apuros que carece de confianza y de una dirección clara. Su primer desafío será inculcar un nuevo sentido de propósito y disciplina táctica, especialmente mientras Atalanta enfrenta un calendario repleto en la Serie A y la Liga de Campeones.
El cambio en la gestión pretende dar un impulso muy necesario al equipo, con la esperanza de salir de su posición actual en mitad de la tabla y reavivar sus ambiciones europeas. El enfoque estará en integrar rápidamente la filosofía de Palladino y mejorar su rendimiento en la liga, especialmente su producción de goles y la solidez defensiva, que han sufrido bajo Juric. El nuevo entrenador también necesitará reparar la relación fracturada con la afición y restaurar la unidad dentro del club.
Anuncios