Atalanta ya está en conversaciones con el reemplazo de Ivan Juric mientras el exentrenador del Southampton está cerca de ser despedido tras un comienzo desastroso en la Serie A y la Champions League

La etapa de Juric en Atalanta parece estar llegando a su fin, con reportes de Calciomercato y Bergamo Post indicando que su despido es inminente. La gota que colmó el vaso parece ser la derrota en casa por 3-0 ante Sassuolo el domingo, un resultado que ha intensificado las discusiones internas dentro del club de Bérgamo. Dos goles de Domenico Berardi y uno de Andrea Pinamonti sellaron el destino de Atalanta en un partido en el que solo registraron dos tiros al arco a pesar de tener un 66% de posesión.

La combinación de malos resultados y una relación tensa con los propietarios del club y los aficionados aparentemente ha forzado la decisión, con un anuncio esperado en breve.

Juric, quien anteriormente entrenó al Southampton y la Roma, enfrenta su tercer despido en 12 meses, destacando un período difícil en su carrera como entrenador.